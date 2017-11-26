القوى العاملة تؤكد أن الجمعة أجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

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بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف يبحث العديد من الأشخاص والعاملين بالقطاع الحكومي والشركات الخاصة عن موعد الإجازة التي يتم إعطائها إليهم، وذلك هي من أهم المناسبات الدينية العظيمة التي يحبها وتقرب جميع المسلمين من بعضهم لبعض.

وقامت وزارة القوي العاملة بالتأكيد على أن يوم الجمعة القادمة وهي توافق الأول من شهر ديسمبر والثاني عشر من ربيع الأول لعام 1439 هجرية، وذلك بأنه يكون إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الخاصة والحكومي بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهي تعد واحدة من المناسبات الدينية التي تعطل جميع المصالح الحكومية والخاصة أعمالها ويتم إعطاء العاملين بها إجازة بأجر كامل.

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وتعمل دائماً وزارة القوى العاملة عن الإفصاح وتوضيح أيام الأجازات للعديد من المناسبات الهامة ومنها الدينية وغيرها من المناسبات الأخرى، وهي من أهم الأشياء التي تساهم في معرفة موعد الإجازات وهذا ما يبحث عنه العديد من المواطنين والذين يتقدمون لإنهاء الأوراق الخاصة بهم داخل المؤسسات الحكومية.

وتقدم الوزارة دائماً على تطبيق القرارات الخاصة بجميع المؤسسات ومعرفة المواعيد المحددة لإعطاء العاملين إجازة، وتكون هذه الإجازة بأجر كامل يوم الجمعة القادمة وهذا الخبر أسعد جميع العاملين في القطاع العام والخاص.

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يذكر أنه قام وزير القوي العاملة محمد سعفان بتقديم اليوم البيان الخاص به، والذي أكد أن الإجازة يوم الجمعة القادمة بأجر كامل لجميع العاملين الذين يحيطهم القانون رقم 12 لسنة 2003، ويجوز هذا لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا لزم الأمر وذلك يكون بظروف العمل.

وبذلك فإن العامل يستحق في ذلك الحالة أخذ أجر مضاعف عن هذا اليوم، وأيضاً يتم إعطاء للعامل العديد من المميزات الهامة التي يتم البحث عنها من بين العديد من المؤسسات الهامة، وتعمل وزارة القوي العاملة على توفير جميع سبل الراحة والأمان للعاملين في القطاع العام والخاص.

الجدير بالذكر أيضاً أنه مع اقتراب هذه المناسبة العظيمة يحتفل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك لأنها هي أعظم ذكرى وهي ميلآد الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم تعطيل جميع المؤسسات داخل الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة ويتم إعطاء إجازة بأجر كامل لجميع العاملين بهم.