“وزير الصحة” تمت السيطرة على جميع الإصابات لمصابي حادث تفجير مسجد الروضة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “وزير الصحة والسكان” الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” حيث أوضح أنه تم السيطرة على جميع إصابات مصابي حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابية، وذلك عن طريق العلاج الإبقائي، وكذلك عن طريق التدخل الجراحي في المستشفيات التي تم تحويل بعض المصابين إليها.

وأشار الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” على هامش زيارته بصحبة وزير التضامن الاجتماعي غادة والي إلى مصابي حادث تفجير مسجد الروضة في “مستشفى دار الشفاء”، حيث تم تفعيل مستشفيات الإحالة في ثلاثة مستشفيات وهي “مستشفى الإسماعيلية العام، ومستشفى معهد ناصر، ومستشفى دار الشفاء”.

Advertisements

وأشار الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” أن المستشفيات التي تم نقل مصابي حادث تفجير مسجد الروضة بالعريش إلى المستشفيات المجهزة بجميع أنواع الأجهزة الطبية وكذلك الفرق الطبية القادرة على التعامل مع الحالات الحرجة وأي حالة تصل إليها.

وأشار الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” أن “مستشفى دار الشفاء” قد استقبلت ثمانية عشر حالة من حالات مصابي حادث تفجير مسجد الروضة، وغادر منها حوالي أربعة حالات حتى الوقت الراهن، وأشار وزير الصحة والسكان أنه تم إطلاق حوالي مائة وتسعة وتسعين سيارة إسعاف إلى قرية الروضة عقب تفجير مسجد الروضة ، حيث قامت بنقل جميع المصابين والشهداء من مسجد الروضة.

وأوضح الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” أن هذا العدد الهائل من سيارات الإسعاف يعد الأول من نوعه الذي يتم إطلاقه بهذا العدد الكبير، وأوضح أن هناك ست غرف عمليات تعمل في نفس الوقت في مستشفى معهد ناصر للتعامل مع مصابي حادث تفجير مسجد الروضة.

وصرح الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” أنه تم السيطرة على حادث تفجير مسجد الروضة من الناحية الطبية بشكل كبير، ونفى وزير الصحة والسكان أن سيارات الإسعاف والمسعفين تم استهدافهم خلال الحادث، وأوضح أن هناك سائق إسعاف ومسعف كانوا ضمن جموع المصلين داخل مسجد الروضة أثناء حدث الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في بئر العبد التابع إلى شمال سيناء ومحافظة العريش من قبل العناصر الإرهابية المتطرفة التي استهدفت جمع المصلين خلال تأدية شعائر صلاة الجمعة.

أقرا المزيد “مدبولي” يجتمع بعدد من الوزراء والمسئولين لبحث تداعيات حادث تفجير مسجد الروضة