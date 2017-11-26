قوات الأمن تعيد ثلاث فتيات متغيبات عن المنزل بسبب الخلافات الأسرية

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استطاعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مؤخرا إعادة ثلاث طالبات كن متغيبات عن المنزل لمدة وصلت إلى عشرين يوما في محافظة أسيوط حيث أن الطالبات يدرسن في المرحلة الإعدادية ويسكن في مركز ديروط وتحديدا في قرية بني يحيى وقد تأكدت الأجهزة الأمنية في المحافظة بعدم وجود أي شبهة جنائية لذلك الاختفاء إنما بسبب الخلافات الأسرية، وقد توصلت الأجهزة الأمنية فيما سبق لمعلومات مهمة تؤكد تواجدهن في أحد الأماكن بمحافظة القاهرة وتم بالفعل توجيه قوة تبع مأمورية في مركز الشرطة الخاص بديروط وذلك للسفر للقاهرة لإعادتهم.

يذكر أن السيد اللواء جمال شكر مدير الأمن بمحافظة أسيوط قد تلقى بالفعل بلاغا من مدير المباحث الجنائية اللواء أسعد الذكير يفيد أن المقدم خالد شحاتة الذي يشغل منصب رئيس مباحث مركز شرطة ديروط قد تلقى بلاغا من السيد جمال.م.ع والذي يفيد تغيب ابنتيه سارة وهاجر عن المنزل عقب خروجهن للتوجه للدرس الذي يتم ببندر مركز ديروط وكذلك إيمان إبنة السيد محمود.ع الذي تقدم ببلاغ هو الآخر، وبالفعل تم تشكيل فريق البحث تحت إشراف مدير الأمن مع مدير المباحث الجنائية ومعهم المقدم خالد شحاتة وبعد أن تم توسيع دوائر البحث والتحري والاشتباه حول تلك الواقعة المثيرة فقد توصلت التحريات إلى أن الطالبات عندما خرجن من المنزل كانت معهن صديقتهن ثم ركبوا التوك توك متوجهين للدرس ولم يعودوا من بعدها.

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يذكر أن ماجاء في التحقيقات يشير أن التغيب كان نتيجة خلاف مع والدهن نتيجة منعهم من استعمال الهاتف المحمول وقال المصدر الأمني أن التحريات الأولية أكدت خروجهن من دائرة محافظة أسيوط وعند وصولهم لمحطة رمسيس و نزولهن للمنطقة طلبوا من صديقتهم التوجه إلى مساكن تدعى الأميرية توجد في القاهرة، وأكد المصدر الأمني أنه تم إعداد القوة اللازمة وتوجهوا لمحافظة القاهرة وعند وصولهم إلى مساكن الأميرية عثروا عليهن وقاموا بإقناع الفتيات بالعودة إلى منازلهن، وأكدت الفتيات أن سبب هروبهم هو سوء معاملة والدهم والخلافات الأسرية الشديدة وقد تم إحضار الوالدين وأخذ التعهد عليه بعدم التعرض لهم وحسن معاملة الفتيات ومن ثم إخلاء سبيلهم.

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