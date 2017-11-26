تعرف على الحقيقة الكاملة وراء تنبأ فتاة على “فيس بوك” بحادث تفجير مسجد الروضة قبل حدوثه بـ5 أيام

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انتشرت حالة من الجدل الواسع حول الفتاة التي تنبأت بتفجير مسجد الروضة التي يقع في العريش، وكان ذلك قبل تفجيره بحوالي 5 أيام وهذا من الأشياء الصادمة التي أثارت حالة من الجدل الواسع والذي انتشر عبر العديد من المواقع الأخرى، وقام العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول منشور الحساب الخاص بالفتاة عبر الفيس بوك وهو يحمل إسم “هدير أحمد مصطفي”، وقامت الفتاة من حلال الحساب الخاص بها بكتابة منشور يؤكد على أنه سوف يتم تفجير مسجد الروضة في شمال سيناء يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2017.

والتاريخ الذي وجد بجانب المنشور والذي ظهر عبر الفيس بوك هو يوم 19 نوفمبر 2017 وهذا يعني أنها قامت بكتابة المنشور قبل الحادث بحوالي 5 أيام كاملة، وهي من الأشياء التي تداولها العديد من النشطاء على أنها خبر غير مهم ولكن بعد تفجير مسجد الروضة اهتموا كثيراً بهذا المنشور وتم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً تصدر هذا المنشور الصفحات الأولى لجميع الجرائد والمواقع الإلكترونية، ويتم التحقيق في هذه الواقعة ومعرفة من هي البنت التي تنبأت بذلك وما هي الأسباب التي جعلتها تقدم هذا المنشور عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

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يذكر أن المنشور تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكن الحقيقة أن المنشور وجد به العديد من التعديلات الخاصة بجانب الفتاة، وهذا الأمر الذي جعل المنشور يتعرض للعديد من التعديلات وأنها قامت بكتابة يوم 19 نوفمبر أن جميع امتحانات كلية هندسة جامعة الإسكندرية موجودة معها وأكدت على الطلاب أن من يريد هذه يكلمها على الخاص، وتم البحث وراء التعديل المتداول تم كتابته أمس أثناء الساعة الرابعة و54 دقيقة عصراً، وأن هذا ما قام باكتشافه العديد من الجهات التي حققت في هذا الأمر الخاص بالفتاة لمعرفة مدي صدق المنشور الخاص بها.

الجدير بالذكر أيضاً أن الفتاة لم تكتفي بهذا الجدل الواسع الذي تسببت فيه بالمنشور الخاص بتفجير مسجد الروضة، ولكنها قامت بكتابة منشوراً آخر تحذر فيه من وجود عملية قادمة تستهدف السد العالي، وذلك من خلال كتابتها منشور آخر تقول فيه أن من يعرف الأسباب وراء الحاجات الذي تظهر لي وأكدت أنها تقول لها على جميع الأشياء التي تحدث.

وتمنت من جميع الأشخاص أن يقومون بمساعدتها وذلك لأنها ذهبت للعديد من الشيوخ ودكاترة نفسي وتحدثوا معها أنها حالة نفسية ولا يوجد شئ أكثر من ذلك، وهي تأكد أنها ترى شخص شكله غير مألوف يظهر لها بأشكال مختلفة ويتحدث معها، وأيضاً يخبرها من وقت إلى آخر بجميع الأحداث الذي توجد في العديد من الأماكن وأكدت على خوفها الشديد منه.