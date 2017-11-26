مصادر تكشف حقيقة الحجز على أرصدة قناة “الحياة” بالبنوك

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ترددت بعض الأنباء مؤخرًا بشأن الحجز على قناة الحياة مؤخرًا من قبل البنوك لعدد من الأسباب، وعلى هذا قام السيد شريف خالد، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “فالكون” والتي تعد المالكة لشركة “تواصل” بالإضافة إلى شبكة قنوات الحياة، بالكشف عن حقيقة هذه الأنباء، جاء في تصريحات المالك الرسمي لمجموعة شبكات الحياة أن ما تردد من أنباء عن حجز القنوات فهو غير صحيح، حيث أكد على أن ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن حجز البنوك بسبب قناة “إم بي سي” على أرصدة القناة الخاصة به وتحديدًا على قناة الحياة هو عاري تماما من الصحة.

كما أضاف شريف خالد، في تصريحات الصحفية والتي قد تداولها عدد من المواقع الإخبارية، أنه بالنسبة إلى حُكم تحكيم “إم بي سي” المذكور مؤخرا يعد حكم غير قابل للتنفيذ بعد، وأنه بالنسبة إلى القضية التي تشهدها المحاكم المصرية بين القناتين ما زالت منظورة حتى الآن بالمحاكم.

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هذا بخلاف أن هذه القضية غير متعلقة حاليا بالمالك الجديد لقناة الحياة، وعلى هذا تعد جميع الأخبار التي قد تناقلتها الصحف والقنوات الإعلامية غير صحيحة ولم يتم الحجز على أرصدة القناة من قبل البنوك، وقد جاءت تصريحات السيد شريف ردًا على جميع الأنبياء والتفاصيل التي قد أذيعت مؤخرًا بهذا الصدد، والتي قد ورد فيها أن قد تم الحجز على أرصدة القناة بالإضافة إلى الحجز على مستحقاتها لدى شركات ووكالات الإعلان ايضًا، وهذا بسبب مديونية التي قد صدر في شأنها حكم قضائي.

جدير بالذكر أنه قد صدر هذا الحكم والذي يحمل رقم 1012 لسنة 2014 من قبل مركز القاهرة والخاص بعملية التحكيم التجاري الدولي، والذي قد تم إيداعه من محكمة استئناف القاهرة، والمتعلق بشأن مديونية قناة “الحياة” الإعلامية لقناة “إم بي سي”، وذلك بشأن مبلغ مالي قدر بأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي، وعن السبب في هذه المديونية ورد أنها ترجع إلى حقوق القناة في حقوق بث مسلسلات وأعمال فنية قد حصلت عليها بشكل فعلي قنوات الحياة في الفترة الماضية من قبل مجموعة “إم بي سي”، وعلى الرغم من ذلك لم تسدد قيمتها كما هو متفق عليه.

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