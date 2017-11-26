الإسكان تعلن عن طرحها قطع أرض في 23 مدينة جديدة لإنشاء مشروعات خدمية استثمارية

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كشف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة تطرح في الوقت الحالي قطع أراضي ب23 مدينة جديدة لإنشاء أنشطة خدمية واستثمارية موضحا أن مساحات الأراضي المطروحة مختلفة تتراوح بين 252 متر مربع و 113400 متر مربع، وأوضح وزير الإسكان أن كراسة شروط حجز الأراضي متوفرة فقط في مقر جهاز المدن الجديدة لكي يستطيع المواطن شرائها و التقدم لحجز الأراضي مشيرا إلي أن قطعة الأرض تخصص وفقا لمقدم العرض الأعلى نسبة سداد مقدم الثمن والمقبول فنيا.

وأضاف مدبولى أن عملية سداد مقدم العرض من خلال استكمال سداد أعلي نسبة مقدم الوارد بالعرض بحيث لا تقل عن 10% من إجمالي سعر الأرض سواء عن طريق الدفع النقدي أو الدفع بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، كما يسدد 1% من المصاريف الإدارية و 0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ إخطاره بالموافقة علي البيع، في حين يسدد باقي قيمة سعر الأرض كاملا خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ إخطاره الموافقة علي البيع.

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وصرح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي أن التقدم بعرض الشراء يتضمن نسبة سداد المقدم بحسب الضوابط المدرجة بكراسة الشروط، كما يسدد مقدم العرض مبلغ جدية الحجز و يمثل 5% من قيمة سعر الأرض والتي يتراوح سعرها ما بين 32 ألف و700 جنيه حتي 10 ملايين و860 ألف جنيه بحسب موقع ومساحة كل قطعة أرض وذلك تبعا لما هو مدرج بكراسة الشروط.

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وأضاف السباعي أن مقدم العرض يسدد مبلغ جدية الحجز سواء بالدفع النقدي في جهاز المدينة أو من خلال شيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من خلال خطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشار السباعي إلى استطاعة مقدم العرض تسديد باقي سعر الأرض في فترة لا تتجاوز 3 سنوات من خلال التسديد بأقساط سنوية متساوية يضاف إليها عائد استثمار يماثل سعر الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلي 2% علي الرصيد المدين و0.5% مصاريف تحصيل مضيفا أن هذا العائد يحسب وفقا لتاريخ الموافقة علي البيع حتى تاريخ الاستحقاق.

وأضاف السباعي أن القسط الأول يستحق مضيفا إليه الفائدة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة علي البيع بشرط أن يحرر مالك الأرض شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة بقيمة باقي الأقساط مضيفة إليها الفوائد ويقدم مع مستندات التعاقد، وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تفتح أبواب التقديم لحجز قطع أراضي بداية من يوم 24 ديسمبر 2017 حتي يوم 28 ديسمبر 2017 في مقر الهيئة في طريق الحرية امتداد محور 26 يوليو في مدخل 2 في مدينة الشيخ زايد.