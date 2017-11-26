داعش تعلن رسميا عن أسماء المساجد التي سوف تستهدفها في الفترة القادمة

Advertisements

ورد في التصريحات الصادرة من شهود عيان علي حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي أنه قد سبق وأن قام الإرهابيين في الفترة السابقة بتوجيه إنذار قوي إلى أهل المنطقة بشأن هذا التفجير، حيث أكد الشهود أن العناصر الإرهابية قد هددهم بأنهم سوف يقومون بتنفيذ هذه العملية الإرهابية من أجل أن يتمكنوا من الانتقام منهم لكن من جهة أخرى لم يأخذ الأهالي هذا التهديد على محمل الجد.

ورد في التصريحات أن السبب الذي ذكره الإرهابيين أنهم سوف ينتقمون من أصحاب قرية الروضة لأنهم صوفيين كفره، وهو نفس السبب الذي كشفته بعض المصادر الإعلامية على شاشات التليفزيون ومن ضمنهم الإعلامي الشهير مصطفي بكري، حيث أكد المذيعين والمحطات الفضائية أن هذه الرسالة قد سبق وقد تلقاها الأهالي من العناصر الإرهابية كما وعدوهم بالانتقام هم وجميع من ينتمي إلى هذا المذهب.

Advertisements

جاء في إحدي الصحف الرومية والتي تتبع تنظيم داعش الإرهابي والتي يتم إصدارها رسميا باللغات الأجنبية تقرير كان موجه إلى أهالي منطقة الروضة بوجه عام ومصلين مسجد الروضة بشكل خاص حيث أكدوا على الانتقام منها فعليا خلال الأيام القادم، حيث أوضح التقرير وخص أهالي قرية الروضة والمصلين في هذا المسجد ونشر كافة التفاصيل عن منطقة بئر العبد الموجودة فى شمال سيناء لكن لم يهتم أحد بهذا التقرير.

من جهة أخرى، ورد أن هناك تهديدات أخرى لعدد من المساجد الموجودة في مصر قد أعلن عنها تنظيم داعش وأكد على أنها مستهدفة في الفترة القادمة بعد مسجد الروضة، حيث جاء في هذا التقرير أن هذه المساجد هي مسجد سعود بالإضافة إلى مسجد العرب، وأنهم أنهم موجودين في الإسماعيلية وعن السبب في اختيار هذين المسجدين هو أن أصحابه من المصليين مثل المترددين على مسجد الروضة ينتمون إلى طريقة الجريرية الصوفية ولهذا سوف يتم استهدافهم خلال الايام القليلة القادمة.

اقرأ ايضًا.. تعرف على الحقيقة الكاملة وراء تنبأ فتاة على “فيس بوك” بحادث تفجير مسجد الروضة قبل حدوثه بـ5 أيام

أو التنظيمات الإرهابية تخطف 14 مواطناً وتهاجم مسجداً بسيناء

أو “جنايات القاهرة” تصدر الحكم بالإعدام على 7 من المتهمين في “تنظيم داعش ليبيا”