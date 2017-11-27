تعرف على قيمة المعاش الإستثنانئي لأسر شهداء مسجد الروضة

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تفجير مسجد الروضة من الحوادث التي هزت العالم بأكمله لذا قام مجلس الوزراء بتقديم لجميع أسر شهداء الهجوم الإرهابي معاش استثنائي، وذلك ما أعلنت عنه الدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي، وأكد المجلس أن هذا يحدث بعد الأنتهاء من جميع الأوراق المطلوبة، وأيضاً تم التأكيد أن مجلس الوزراء ينتهي من البحث الإجتماعي الخاص بأسر الشهداء، وأكدت والي أن القائم بهذه الأعمال هو رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والذي طالب بالإسراع في استخراج جميع شهادات الوفاة وإعلام الوراثة لأسر الشهداء، وأيضاً يتم متابعة العديد من الإجراءات متوسطة المدي والعاجلة وذلك فيما يتعلق بحادث مسجد الروضة.

وتم تخصيص 500 كرتونة من المواد الغذائية لجميع أسر الشهداء والمصابين في منطقة بئر العبد وذلك لمدة 3 أشهر، ووزارة التضامن الإجتماعي وافقت على إقامة أهالي 16 جريحاً داخل معهد ناصر، ووجودهم داخل أجنحة ملحقة في المعهد وهذا من خلال التدبيرات الخاصة خارج المستشفى لعدد 5 مرافقين بمعرفة الوزارة، وتم التوضيح أن مستشفى دار الشفاء وجد فيها 9 مصابين وتم تخصيص العديد من الأماكن الخاصة بمرافقة جميع المصابين، وأيضاً يتواجد 30 جريحاً داخل المستشفى الجامعي يتلقون العلاج ومعهم المئات من أهلهم، وقامت الوزارة بتوفير لهم سكن خاص بها من خلال مراكز التدريب لجميع المدربين التابع لمديرية التضامن الإجتماعي في الإسماعيلية.

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الجدير بالذكر أيضاً أن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التضامن الإجتماعي ألفة سلامة تحدثت إن قيمة المعاش الاستثنائي الذي تقوم بصرفه الوزارة لجميع شهداء حادث مسجد الروضة وبلغت 1500 جنيه، وتم التوضيح أن قيمة المعاش الاستثنائي سوف يتم إضافتها إلى المعاش التأميني وهذا في حال كان الشهيد مؤمناً عليه وذلك بحسب ما أكدت عليه ألفة، والتأكيد أيضاً على أن الأسرة التي يوجد بها أكثر من شهيد سوف يتم صرف لكل واحد منهم معاشاً أستثنائياً منفرداً.

يذكر أيضاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتقديم قرار صرف 200 ألف جنيه لجميع أسر الشهداء و50 ألف جنيه لجميع المصابين، وأيضاً يتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع المصابين وأسر الشهداء ببئر العبد.