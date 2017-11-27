بالفيديو..سر المكالمة الهاتفية التي أسفرت عن زيادة عدد قتلى مسجد الروضة

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تعرضت منطقة بئر العبد، إلى هجوم إرهابي، أبسط ما يمكن أن يوصف به أنه لا انسانى وبشع، حيث استهدفت تلك العناصر الإرهابية الأبرياء المصلين خلال صلاة الجمعة، في صاعد نوعي خطير لهذه العمليات، حيث أعلن شيخ مشايخ قبائل محافظة العريش عن سر مكالمة هاتفية كانت السبب وراء زيادة أعداد المصابين والقتلى الذى أسفر عنه الحادث.

سر المكالمة التي سبب عن رفع عدد الشهداء والمصابين

فقد كشف شيخ مشايخ قبائل سيناء، وهو الشيخ “عيسى الخرافين”، أن أحد شهود العيان على الهجوم الإرهابي على “مسجد الروضة”، أن أحد العناصر الإرهابية قد وقف جانباً بعد انتهاء العملية على الفور أجرى اتصال هاتفي على وجه السرعة مع أحد قادته فقال:”تمام ياريس”، ثم طالب منه قائده بأنه لابد وأن يستمر في إطلاق النيران فرد العنصر الارهابى بصوت عالى: “معاك ذخيرة ارجع فرغها فيهم”.

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صرح الشيخ “عيسى الخرافين”، شيخ قبائل سيناء، من خلال الحوار الذى أجراه أثناء برنامج” 90 دقيقة”، الذى يذاع على قناة “المحور” الفضائية المصرية، يوم الأحد، حيث أكد “الخرافين” أن العناصر الإرهابية كان عددهم 14 شخصاً منهم عدد 5 عناصر ملثمين، كما أضاف أن العناصر الملثمين كانوا من أبناء محافظة سيناء، لكن العناصر الباقية كانوا عناصر أجنبية.

استكمل الشيخ “عيسى الخرافين”، حواره قائلا: “الإرهابيين استقلوا 5 سيارات دفع رباعى، وكان هناك سائق وشخص يقف معه فى الخارج أثناء تنفيذ العملية الإرهابية”، مضيفاً: “كان يضرب كل من يخرج من المسجد عبر الباب أو النافذة بالنار”، وتابع حديثه: “مشدداً على أن الإرهابيين في النفس الأخير”، مؤكداً: “لكنهم أرادوا أن يفعلوا ضجة لكي يقولوا أنهم موجودين”، قام شيخ قبائل سيناء، بالإشارة إلى أن مثل هذه التنظيمات الإرهابية دائماً ما تقول مصطلح “الأمير”، ولكن هذا الحادث استخدم كلمة “يا ريس”، لذا ناشد كل من المخابرات الحربية والقوات المسلحة بالتحقيق في هذا الأمر.

حيث استشهد عدد كبير من الأبرياء يصل الى 305 أشخاص كان من بينهم عدد 27 طفلا على الأقل، وعدد المصابين وصل 128 في حادث إرهابى استهدف مسجدا في بلدة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما ورد بالإحصاءات الرسمية.

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