اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 27/11/2017.. أبرز ما جاء بالصحف المصرية

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تختلف الأحداث داخل جمهورية مصر العربية بشكل دائم، وعلى هذا ننقل لكم من خلال منصة موقعنا موقع “مصر 365” أبرز ما جاء في الصحف المصرية وما تصدرت صفحات المواقع الإخبارية والمجلات من تفاصيل عما جري في الساحة من أخبار مصر اليوم.

اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 27/11/2017: تعرف على قائمة الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي

ورد أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم الإثنين عن قائمة الفريق المقررة من أجل مواجهة المباراة القادمة أمام فريق المصري البورسعيدي يوم غد، وسط عدد من الغيابات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 27/11/2017: أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 27/11/2017.. سعر اللحوم والدواجن الآن فى الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية انخفاض جديد على أسعار اللحوم والدواجن حيث أعلن التجار انخفاض سعر اللحوم بمقدار وصل إلى 20 جنيه للكيلو الواحد بينما أعلنت شعبة القصابين انخفاض سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل السوق المحلي بينما استقر سعر كرتونة البيض بوجه عام، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 27/11/2017: “البنك المركزي المصري” يطرح “بنك القاهرة” في “البورصة” في منتصف 2018

حالة من الترقب شهدتها الأوساط المالية والمصرفية داخل البلاد بعد ما صدرت بعض الأنباء بأنه سوف يتم طرح “بنك القاهرة” في سوق المال خلال الفترة القادمة، بعد إعلان البنك المركزي عن طرح بنك القاهرة بنسبة كبيرة داخل البورصة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 27/11/2017: تعرف على الإجازات في “قانون الخدمة المدني”

يعد “قانون الخدمة المدنية” هو القانون الذي يخص عملية تنظيم الإجازات في مصر والذي قد نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء المصري، بعد أن تم إصدار اللائحة التنفيذية” التابعة له، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 27/11/2017: “التعليم” تشكل لجنة جديدة لاختيار معلمي وطلاب المدارس اليابانية المصرية

أعلن مصدر مسؤول تابع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تقرر أن يتم تشكيل لجنة جديدة في الفترة الحالية من أجل اختيار معلمي وطلاب المدارس اليابانية المصرية، لكافة التخصصات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.