تعرف على الإجازات في “قانون الخدمة المدنية”

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تابع موقع مصر 365 الإجازات التي يتضمنها “قانون الخدمة المدنية” الذي تم نشره من قبل “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء المصري”، حيث أن القانون المصري قد منح رئيس مجلس الوزراء اختصاص إصدار “اللائحة التنفيذية” التابعة “لقانون الخدمة المدنية” بعد أن يتم أخذ رأي “مجلس الخدمة المدنية” خلال 3 أشهر من تاريخ صدور العمل بقانون الخدمة المدنية.

كما منح القانون المصري “رئيس مجلس الوزراء” اختصاص إصدار قرار تحديد الوظائف لمصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، وكذلك المصابين خلال العمليات الحربية في حالة سماح حالتهم الصحية بمزاولة أعمالهم بعد إصدار الموافقة على التعاقد معهم، وخصوصاً مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة.

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وصرح “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” عن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث أن المادة 147 من اللائحة التنفيذية نصت على التالي “يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل إذا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة وفي هذه الحالة يحصل الموظف على خمسة وستين في المئة من أجره الوظيفي والمكمل أو الإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة”.

العمل خلال مدة الإجازة نصت المادة رقم 56 من القانون على التالي “يحظر على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر، خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

ونصت المادة رقم 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، أما المادة رقم 54 من القانون فقد نصت على التالي” يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

وتضمن قانون الخدمة المدنية إجازة المجند والمستبقي والمستدعى للاحتياط، كما تضمن القانون أيضا على العمل خلال مدة الإجازة، والعمل بعض الوقت، والحصول على إجازة خاصة بدون أجر، وكذلك الإجازة الخاصة بأجر كامل، والإجازة المرضية والعارضة، والاعتيادية، وكذلك الإجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وساعات العمل.

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