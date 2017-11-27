بلومبرج: استئناف محادثات استيراد الغاز بين مصر وإسرائيل من جديد

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أعلنت وكالة بلومبرج اليوم خلال مجموعة من التقارير التي نشرتها عن قيام كلا من مصر وإسرائيل باستئناف المحادثات بينهم من جديد، مضيفة أن تلك المحادثات تأتي بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل.

وأضافت بلومبرج أن عدد من المصادر المطلعة التابعة لها قد أكدت أن “طارق الملا” وهو وزير البترول المصري قد تحدث مع نظيره الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن طاولة المحادثات تشمل صادرات الغاز والتي تصدرها إسرائيل إلى مصر.

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كما أضافت الوكالة أن الوزيرين قد أجريا اتصالا هاتفي مشترك، وكان هذا خلال الحوار الذي أجرته الوكالة مع طارق الملا، حيث ألمح طارق الملا خلال الحوار الذي دار مع الوكالة إلى ما تسعى إليه البلاد خلال الفترة الحالية، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

مضيفة خلال التقارير أن هدف البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز هو السبب وراء التراجع الملحوظ الذي شهدته أسهم شركات الغاز الإسرائيلي، حيث تراجعت قيمة الأسهم خلال الفترة الأخيرة بعد التوقعات التي انتشرت بخصوص إمكانية توقف مصر عن استمداد الغاز من إسرائيل.

ووفقا لمجموعة من المصادر التابعة لوزارة البترول، فقد أعلن طارق الملا أن الغرامة التي أقرتها إحدى المحاكم السويسرية خلال الفترة الماضية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي جاءت على شركات الغاز الطبيعية المصرية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار هي السبب الأساسي وراء المشكلات التي تواجهها الاتفاقيات التي تتم بين مصر وإسرائيل، مما يجعلها عقبة في طريق إتمام تلك الاتفاقيات.

ووفقا للملا، فإن اتفاقيات الغاز المشتركة بين مصر وإسرائيل تتوقف على التخلص من تلك الأزمة خلال الفترة الحالية، وأضافت الوكالة إلى أن كلا الوزيرين قد رفضا التعليق على هذه القضية ولم يعقب أحدهم عليها، وقد أعلن الملا منذ نحو أسبوعين عن امتناع البلاد بإصدار أي تصريحات تتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل خلال الفترة القادمة وذلك لحين التوصل إلى حل لتلك الأزمة.

كما تقدمت مصر خلال الفترة الأخيرة بطلب طعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة السويسرية بخصوص الغرامة التي أقرتها على مصر لصالح شركات الكهرباء الإسرائيلية منذ فترة.

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