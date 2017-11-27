محلل أمريكي يذكر أسباب توجه “داعش” للمدنيين ويذكر ان القادم أسوأ

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قام المحلل ذو الجنسية الأمريكية تيموثي كالداس والذي يعد واحد من أشهر المحللين السياسيين في العالم، بالتعليق على حادث العريش الإرهابي حيث تم تفجير مسجد الروضة الذي يقع في مركز بئر العبد ورمي الرصاص على المصليين، وقد تم هذا التعليق من معهد دراسات الشرق الأوسط ، وقد صرح قائلا خلال تعليقه إن هذا النوع من التفجيرات الارهابية لم يكن جزءا من خطط تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش” في السابق، حيث انها كانت في البدء تعتمد في المقام الأول على ان تقوم بأي مواجهات ما بين كلا من عناصر الشرطة أو عناصر الجيش.

وقد اضاف ايضا نفس المحلل خلال كلامه مصرحا ان الحادث الأخير قد قام بإثبات ان تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش” قد بدأ في ضرب المدنيين وذلك على على أساس لسببين، اول سبب هو ان يتم ضرب الصوفية التي من المعتقد ان لها عداء كبير مع تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش”، حيث ان داعش تعتبر الصوفية من الكفار والخوارج، وبالرغم من ان ليس جميع من في المسجد لديه انتماء إلى الصوفية، لكن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي لم يقوم بالتفرقة حيث قام بفرض الإرهاب على الجميع.

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وقد قال المحلل الأمريكي تيموثي كالداس خلال كلامه في معهد دراسات الشرق الاوسط انه من المرجح ان يكون هناك سبب ثاني وراء حادث العريش الذي تم فيه مهاجمة مسجد الروضة الذي يقع في بئر العبد، وهذا السبب هو ان قبيلة السواركة قد قامت بمساعدة الجيش في حربه ضد الإرهاب وهذا يعد سبب قويا يجعل تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش” يقوم باستهداف المدنيين.

والجدير بالذكر ان المحلل الأمريكي كالداس قد قال في حوار آخر له على شبكة “سي إن إن” ، إن الأمور في شبه جزيرة سيناء ستكون أسوأ في الفترة القادمة، وأن تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي سوف يقوم بالاستمرار في استهداف المدنيين في المنطقة، وذلك الامر وفقا لمزاعم المحلل الامريكي، ويذكر ان حادث العريش الذي تم في مركز بئر العبد حيث تم قتل المصلين في مسجد الروضة قد نجم عنه حوالي 235 شهيد غير العشرات من المصابين بإصابات خطيرة.

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