“الإسكان” تستعرض موقف تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية في “مشروع المليون وحدة”

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تابع موقع مصر 365 استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور “مصطفى مدبولي” موقف تنفيذ ثمانية عشر ألف ومائتين واثنين وأربعين وحدة تابعة إلى مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة” في محافظتي بني سويف، ومحافظة كفر الشيخ ومدينة الشروق.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن جزء كبير من الوحدات السكنية قد تم تنفيذه، وشدد على ضرورة أن يتم إنجاز باقي الوحدات السكنية ليتم البدء في تسليمها إلى جميع الحاجزين من فئة الشباب وفئة محدودي الدخل خلال نهاية العام المالي الحالي 2017/ 2018.

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وشدد الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال اجتماع عقده مع متابعي مشروع الإسكان الاجتماعي على عدم تسليم أي وحدة سكنية إلى المواطنين دون الانتهاء من توصيل جميع الخدمات والمرافق في المنطقة، مع العمل على ضرورة تنسيق الموقع الخاص بعقارات السكنية وخصوصاً القائم منها في المدن الجديدة.

وأعلن المسؤولين في مشروع الإسكان الاجتماعي أنه تم تنفيذ مائة وأربعة وثمانين عمارة سكنية بإجمالي عدد وحدات سكنية يصل حوالي أربعة آلاف وأربعمائة وستة عشر وحدة سكنية تم إقامتها في مدينة الشروق، ومنها سبعة وعشرين عمارة سكنية بعدد وحدات سكنية يصل إلى ستة مائة وأربعة وثمانين وحدة سكنية تابعة للمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تم تنفيذها وجار في الوقت الحالي تسليمها إلى الحاجزين للوحدات السكنية.

وأعلن مسؤول مشروع الإسكان الاجتماعي أنه تم تسليم مائة واثنين وعشرين وحدة سكنية في مدينة الشروق حتى الوقت الحالي، وجار العمل على تسليم باقي الوحدات للحاجزين، وتبلغ الوحدات السكنية في المرحلة الثانية من المشروع حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وستين وحدة سكنية في مائة وسبعة وخمسين عمارة سكنية تم الانتهاء من إنشاء واحدة وخمسين عمارة سكنية منها حوالي ألف ومائتين وأربعة وعشرين وحدة سكنية، وجار العمل على تسليمها للحاجزين، كما يتم في الوقت الحالي العمل على إقامة أربعة وعشرين عمارة سكنية أخرى بعدد وحدات سكنية يصل إلى خمسمائة واثنين وخمسين وحدة سكنية سيتم تسليمها في شهر ديسمبر القادم 2017.

كما أضاف مسؤول الإسكان الاجتماعي أنه تم تنفيذ ثلاثة آلاف وستة وعشرين وحدة سكنية في محافظة كفر الشيخ في اثنين وعشرين موقع مختلف في محافظة كفر الشيخ، حيث تم الانتهاء من ثلاثمائة وستة وثلاثية وحدة سكنية ومائتين وعشرة محل.

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