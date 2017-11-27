بن سلمان: هجوم العريش سيحفز التحالف العسكري الإسلامي للقضاء على الإرهاب

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اعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد الماضي ان الهجوم على مسجد مصري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 من المصلين سيحفز التحالف العسكري الإسلامي الذي يهدف الى مكافحة الارهاب والتطرف، حيث اجتمع كبار مسئولي الدفاع من 40 دولة ذات أغلبية مسلمة فى الرياض خلال الأحد، وهم جزء من تحالف تجمع قبل عامين بين الأمير محمد، وهو أيضا وزير الدفاع السعودي.

وقال ولي العهد أنه يشجع على نسخة أكثر اعتدالا وتسامحا من الإسلام في المملكة المحافظة، وقد قال الامير محمد ايضا للمندوبين ان الهجوم الذي وقع الجمعة في مصر “كان مؤلما جدا ويجب ان يجعلنا نفكر بطريقة دولية وقوية في دور هذا الإرهاب والتطرف”، وقد هاجم مسلحون يحملون علم الدولة الإسلامية المسجد في شمال سيناء، والجدير بالذكر لا يزال يتعين على مجموعة الدول الاسلامية، التى يطلق عليها ائتلاف مكافحة الإرهاب العسكرى الاسلامى، اتخاذ اى اجراء حاسم.

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ويقول المسؤولون ان المجموعة ستسمح للأعضاء بطلب او تقديم المساعدة لبعضهم البعض لمحاربة المسلحين، ويمكن أن يشمل ذلك المساعدة العسكرية أو المساعدات المالية أو المعدات أو الخبرة الأمنية، وتساعد هذه المجموعة، التي سيكون لها قاعدة دائمة في الرياض، في مكافحة تمويل الإرهابيين والإيديولوجية الخاصة بهم، وقد قال الامير محمد للمسؤولين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا “ان أكبر تهديد من الإرهاب والتطرف ليس فقط قتل الأبرياء ونشر الكراهية بل تشويه سمعة ديننا وتشويه اعتقادنا”.

يذكر ان قطر، التى كانت فى الاساس جزءا من هذا التحالف، لكن لم تتم دعوتها إلى الاجتماع يوم الاحد الماضي بعد ان قادت الرياض مجموعة من الدول تسعى لعزل الدوحة، قائلة انها تدعم الارهاب، وقد قامت الدوحة ذلك.

ويقول النقاد ان الائتلاف يمكن ان يصبح وسيلة للمملكة العربية السعودية من اجل ان تقوم بتنفيذ سياسة خارجية أكثر حزما من خلال كسب دعم الدول الافريقية والاسيوية الأفقر مع خلال تقديم مساعدات مالية وعسكرية لهم، وإلى جانب قيادة دبلوماسية ضد قطر، تقود المملكة العربية السعودية أيضا حربا ضد المتمردين الحوثيين المنحدرين من إيران في جارتها اليمن،

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