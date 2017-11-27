هيئة سكك حديد مصر تعلن عن مفاجأة صادمة للمتهربين من سداد تذكرة القطارات

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في سابقة هي الأولى من نوعها خرجت علينا اليوم الإثنين هيئة سكك حديد مصر القومية لتعلن لنا خبرا فريدا من نوعه حيث ستقوم هيئة سكك حديد مصر القومية بتشكيل إحدى اللجان الخاصة بها والمسئولة بشكل مباشر عن الانضباط وحفظ الأمن داخل جميع القطارات المصرية وأيضا محطات القطار في مختلف المدن والمراكز على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالفعل فقد تم تشكيل اللجنة والعمل بها بشكل تجريبي وقد استطاعت تلك اللجنة بالفعل تأدية الدور الكبير المنشود منها والذي كان سببا في تشكيلها منذ البداية فقد استطاعت مؤخرا وكما جاء في بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم أنها استطاعت ضبط العديد من الأشخاص الذين يتهربون من تسديد ثمن تذكرة الركوب في القطار وكذلك أيضا استطاعت تلك اللجنة ضبط الكثير من الأفراد الحاملين لاشتراك القطار منتهي المدة وكان من بينهم طلاب والموظفين وأفراد عاديين.

وفي مدينة المنيا عروس الصعيد استطاع السيد أشرف زينهم الذي يشغل منصب رئيس لجنة الانضباط بهيئة السكك الحديد هناك رصد والقبض على عدة أفراد متهربين أيضا، وقال في تصريحات خاصة به لأحد الجرائد المشهورة أن تلك اللجنة الخاصة بالانضباط وإعادة الأمن داخل المحطات المختلفة سوف تستكمل أعمالها وتمتد في ذلك العمل لمدة زمنية تصل إلى أسبوعين من الآن داخل السكك الحديدية، وذلك القرار جاء بناء على النجاح الباهر في أداء الدور المطلوب من تلك اللجنة حيث نتج عنه زيادة ملحوظة في إيرادات هيئة السكك الحديدية بعد النجاح في دفع المتهربين ثمن التذاكر وأيضا ضبط الاشتراكات المنتهية المدة الزمنية والغير صالحة للاستخدام.

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كما أفاد المتحدث الرسمي الخاص باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر السيد محمد محمود أنه وعلى مستوى محافظات ومراكز ومدن الجمهورية ستواصل اللجنة عملها حتى تنتهي من ضبط الركاب المتهربين من دفع ثمن تذكرة الركوب، والإحصائيات الخاصة بهم أشارت إلى وجود حوالي 50 مليون فرد سنويا يتهربون من تسديد ثمن التذاكر مما يضرب ميزانية السكك الحديد في مقتل، وقد استطاعت الهيئة بالفعل توفير حوالي 2 مليون ونصف جنيه مصري من ضبط الركاب المتهربين في أسبوع واحد فقط.

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