مباحث الأموال العامة تضبط سرقة مليون جنيه من جمعية خيرية في الدلتا

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مرت أسابيع وشهور طويلة منذ إثارة أزمة سرقة مبالغ طائلة خاصة بإحدى الجمعيات الخيرية المعروفة في منطقة الدلتا بجمهورية مصر العربية حيث وصلت تلك الأموال المسروقة مبلغ يتعدى المليون جنيه مصري وقد مضت شهور مع تحريات وتحقيقات وبحث مكثف من وزارة الداخلية المصرية، والآن تخرج علينا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية المصرية بتصريح مهم جدا يفيد بنجاح الإدارة في القبض على مسئولي تلك الجمعية الخيرية بعد أن تأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من استيلائهم على تلك المبالغ المالية الهائلة التي تصل في مجملها إلى أكثر من حوالي مليون جنيه مصري من أموال التبرعات الخاصة بالمواطنين المصريين وفاعلي الخير.

وقد أكدت لجنة المعلومات التابعة لفرع غرب الدلتا الخاص بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المسئولين عن واحدة من أشهر الجمعيات الخيرية في منطقة الدلتا قد قاموا بأنفسهم بارتكاب تلك المخالفات الإدارية والمالية الشنيعة والتي ترتب عليها الحصول على تلك المبالغ المالية الهائلة فقط من خزينة أموال الجمعية الخيرية بدون وجه حق وهو يعتبر نوع من السطو والاستيلاء على المال العام والإضرار به وهو أمر محظور قانونيا ودينيا ويعاقب عليه القانون، ومع التحريات التي قامت بها مباحث الأموال العامة لمدة شهور تم التأكد بالفعل من صحة المعلومات التي توصلت لها مباحث الأموال العامة.

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وقد توصلت مباحث الأموال العامة إلى أن الأشخاص المتهمين في تلك الجريمة هم السيدة ميرفت.ح البالغة من العمر 59 عاما وهي موظفة وأيضا السيدة مفيدة.ت والتي تبلغ من العمر 52 عاما وهي رئيسة مجلس إدارة الجمعية وأيضا معهما السيدة كريمة.ت البالغة من العمر 54 عاما التي تشغل منصب أمين الصندوق الخاص بالجمعية، وتوصلت التحريات إلى أن الثلاث متهمات قاموا بالفعل باستغلال مناصبهم ومواقعهم في جمع تبرعات الأفراد دون وجود موافقة رسمية من الجهة الإدارية وأيضا تزوير بعض الإيصالات الوهمية الخاصة بالاستلام وأيضا طباعة الإعلانات وتوزيع الكثير منها على المواطنين المصريين في المنطقة من أجل التبرع لتلك الجمعية وقد تم جمع مبلغ وصل لحوالي مليون جنيه مصري، وتم بالفعل تحرير المحضر ومباشرة التحقيقات من النيابة.

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