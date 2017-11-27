“تجار ماشية الفيوم” يتضررون من قرار المحافظ بحظر بيع البتلو خارج المحافظة

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تابع موقع مصر 365 تضرر عدد كبير من تجار الماشية في “محافظة الفيوم” بعد القرار الذي اتخذه محافظ الفيوم الدكتور “جمال سامي” القاضي بحظر نقل “ماشية البتلو الحي” خارج محافظة الفيوم، وهذا ما أدى إلى توقف حركة البيع التي كانت تتم من قبل توجه بعض تجار الماشية من محافظات “الوجه البحري” إلى محافظة الفيوم من أجل شراء ماشية البتلو من أجل تربيتها في مزارعهم.

كما أعلن تجار محافظة الفيوم المتضرر من قرار الدكتور “جمال سامي” أنه قرار حظر نقل ماشية البتلو بالإضافة إلى حظر ذبحها أدى إلى تراكم ماشية البتلو بالمئات في الأسواق لعدم وجود مشتري لها.

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وصرح أحد تجار الماشية بمحافظة الفيوم أنه منذ صدور قرار “محافظ الفيوم” بحظر بيع البتلو خارج الفيوم أدى إلى تعرض تجار الماشية إلى وقف في حركة البيع والشراء مع تجار المحافظات المختلفة الذي كانوا يأتون إلى محافظة الفيوم من أجل شراء ماشية البتلو.

وأوضح تاجر المواشي أن من يخالف قرار الدكتور “جمال سامي” يتم مصادرة الماشية أثناء نقلها خارج محافظة الفيوم من قبل جهات تموين محافظة الفيوم القائمين على متابعة تنفيذ قرار محافظ الفيوم.

وطالب تاجر المواشي المسمى “إبراهيم محمد” محافظ الفيوم أن يقوم بالسماح لتجار المواشي من نقل البتلو خارج محافظة الفيوم وخصوصاً أن تجار محافظة البحيرة، ومحافظة القليوبية ومحافظة الشرقية يرفضون الحضور إلى محافظة الفيوم لشراء ماشية البتلو خوفاً من مصادرتها بعد قيامهم بشرائها من قبل أجهزة التموين بمحافظة الفيوم.

كما صرح تاجر الماشية “جابر أحمد” أن تجار الماشية في محافظة ملتزمين بقرار حظر القيام بذبح ماشية البتلو، وكذلك إناث الماشية، وعدم بيعها إلى القصابين، وأوضح أن قرار محافظ الفيوم الدكتور “جمال سامي” يقتضي منع خروج ماشية البتلو الحية خارج محافظة الفيوم والتي تعد مصدر رزق تجار الماشية في محافظة الفيوم.

وأوضح تاجر ماشية أخر يسمى “رجب عويس” أن قرار محافظ الفيوم بحظر بيع ماشية البتلو خارج محافظة الفيوم أثر على رزق تجار الماشية، حيث أن جميع تجار الماشية في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة يأتون إلى محافظة الفيوم من أجل شراء ماشية البتلو من أجل تربيتها في مزارعهم.

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