وزارة القوى العاملة توضح حقيقة إلغاء إجازة المولد النبوي الشريف

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ورد في أحدث التصريحات الصادرة من قبل وزارة القوى العاملة في مصر بشأن موعد أجازة المولد النبوي الشريف والتي قد تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية على صفحاتها خلال الايام القليلة الماضية، وتحديدًا فيما يتعلق بشأن الإعلان عن أن يوم الخميس المقبل يعد إجازة رسمية في البلاد بمناسبة هذه الاحتفالات.

أعلنت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا أنه بالنسبة إلى موعد المولد النبوي الشريف سوف يوافق يوم الجمعة القادم وليس كما يعتقد البعض أنه يوم الخميس، أما فيما يخص بشأن الإعلان عن أن الخميس القادم هو اجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف فهو غير حقيقي حيث أن الجمعة هو يوم الاحتفال بالمولد بالإضافة إلى أنه يعد رسميًا إجازة في القطاعين العام والخاص.

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وعلى غرار تصريحات دار الإفتاء المصرية قامت وزارة القوى العاملة بالكشف عن موعد اجازة المولد النبوي الرسمي والتي قد تقررت بشأن القطاع العام والقطاع الخاص، حيث نفت في البداية الوزارة ما تردد في هذا الصدد حول اعتبار يوم الخميس المقبل هو موعد إجازة رسمية بدل من يوم الجمعة فيما يخص القطاع الخاص كما سبق وتم الإعلان عن ذلك في الأيام السابقة، وعلى هذا أكدت الوزارة أن الإجازة الرسمية لهذه الاحتفالات سوف تكون للقطاع الخاص هي في يوم الجمعة ولا يستوجب أن يتم أخذ أيام بديلة عنه.

وطبقًا لتصريحات وزارة القوي العاملة فإن يوم الخميس القادم هو إجازة رسمية بالنسبة إلى القطاع العام فقط ولن يكون إجازة بالنسبة إلى القطاعات الخاصة وتحديدًا تلك القطاعات التي يتوجب منها العمل يوم الجمعة، أما فيما يخص إجازة يوم الجمعة فهو يعد الرسمي اجازة رسمية في البلاد بالإضافة إلى أنه يعد يوم أجازة المولد النبوي الشريف لعام 2018 في مصر.

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