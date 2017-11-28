الحكومة المصرية تصدر قرار بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات للمرة الثالثة

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للمرة الثالثة على التوالي قام مصدر حكومي مسئول بالتصريح عن أن الحكومة المصرية وافقت أن ترفع أسعار الأدوية داخل جميع الصيدليات المصرية، وهذا بعد وجود العديد من الإجراءات التقشفية التي تم فرضها في مصر بالمزامنة مع الموافقة الذي تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي، وذلك بأن يتم إعطاء مصر قرضاً بقيمة مالية قدرها 12 مليار دولار، وتم على أثر ذلك تحرير الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وهذا يؤدي إلى ارتفاع هائل وكبير في أسعار جميع الأدوية داخل الصيدليات وخاصة الأدوية المستوردة، وأنه تداول هذا الخبر الكثير من الأشخاص وأصابهم ذلك بغضب شديد.

يذكر أن هذا المصدر الحكومي أكد على أن الشركات الأجنبية قامت بعقد العديد من الاتفاقيات مع وزارة الصحة المصرية خلال الأيام الماضية، وقررت رفع أسعار الأدوية من جديد للمرة الثالثة وذلك بعد الزيادة الأخيرة في شهر يناير الماضي، وأيضاً كانت قد رفعت الأسعار إلى 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف صنف داخل الأسواق والصيدليات، وأيضاً تم الزعم أنهم لا يقدرون على توفير الأدوية المستوردة داخل السوق المحلي، وأصبحت الشركات المحلية غير قادرة على تصنيع جميع الأدوية رخيصة الثمن وذلك في تم تكلفة إنتاجها من الأدوية مرتفع جداً مما يكلف الدولة كثيراً.

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الجدير بالذكر أيضاً أن العديد من المصادر أشارت إلى أن رفع جميع أسعار الأدوية الجديدة حدثت بعد الكثير من المفاوضات الذي استمرت لأسابيع، في أواخر العام الماضي بين الشركات الأجنبية والحكومة المصرية، وذلك أثار موجة من الغضب بين الكثير من الأشخاص بسبب وجود ارتفاع دائم لأسعار الأدوية، وأن ارتفاع أسعار الأدوية الأخير كان في شهر يناير السابق، وأيضاً في سياق متصل قام سهيل الدمراوي بوصف الزيادات الجديدة وأنها تتناسب مع الوضع الاقتصادي القائم وأنه لابد من الاحتفاظ المستمر بجميع شركات الأدوية التي تنتج جميع الأدوية.

وأيضاً أن هذا لا يعني أن المواطن يتحمل أعباء كبيرة وأيضاً أن هذا لا يعني تلاشي تهديدات الشركات الأجنبية العاملة داخل مصر بإغلاقها، ويترتب علي زيادة مشكلة نقض الأدوية داخل الأسواق المصرية، كما أنه تم توجيه المركز المصري للحق في الدواء ويكون هذا تحذيراً لوزارة الصحة في محاولة منهم لتحريك جميع الأسعار الخاصة بالأدوية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي توجد وتمر بها البلاد في هذه الفترة.