مجلس تأديب القضاة يقرر عزل مستشار قضائي بسبب ممارستة لأعمال تجارية

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تم إصدار قرار من مجلس تأديب القضاة بعزل المستشار ” أ . ز ” وهو رئيس محكمة الاستئناف وذلك لأنه تم إثبات أنه أحد المنتمين إلى تيار الاستقلال وتم إحالته للعمل بوظيفة أخرى مدنية، وذلك حيث قام المستشار حسام عبد الرحيم بإصدار قرار تحريك الدعوى الخاصة نحو الصلاحية ضد المستشار الذي تم عزله وكان يعمل رئيس بمحكمة الاستئناف وتم الإثبات أنه أحد أعضاء تيار الاستقلال وعضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، وذلك كان أثناء فترة تولي المستشار زكريا عبد العزيز، ونسب إليه أنه يمارس أعمال تجارية مخالفة للقانون الخاص بالسلطة القضائية.

وتم ندب أحد القضاة من قبل وزير العدل للتحقيق مع المستشار في القضية المنسوبة إليه، وتم الإشارة إلى أنه كان يعمل في منصب نائب مجلس إدارة إحدى الجمعيات المشهرة والذي يتم من خلالها بيع أراضي لغير القضاة والقضاة، ووزير العدل أستقبل العديد من الشكاوى من بعض الأشخاص وكانت الشكاوى ضد إدارة هذه الجمعية، وتم التأكيد على أنها قامت ببيع أراضي على طريق أسيوط الغربي وأن العديد من المواطنين الذين قاموا بشراء هذه الأراضي لم يحصلوا عليها خلال الموعد المقرر لهم، وأن هذا بسبب إثارة العديد من المشاكل حولها والذي تتعلق بوضع اليد.

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وأيضاً إنه لم يتم السيطرة على الأوضاع الخاصة بهذه الأراضى وأن هذا من خلال هيئة أملاك الدولة وهذا أدى إلى تعثر الجمعية وعدم تسليم الأراضي للأشخاص الذين قاموا بشرائها، ووزير العدل قدم قاضياً ليحقق في هذه الشكاوى المقدمة ضد المستشار، وذلك باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتم الإشارة إلى يكون ذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي تم تعديله للقانون رقم 142 لسنة 2006 وهو أن مجلس التأديب يقوم بتوقيع الجزاء أو الإحالة على المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو تبرئ ما نسب إليه أو الاكتفاء بتقديم عقوبة التنبيه إليه.

يذكر أن ذلك المستشار يعتبر من أهم رموز تيار الاستقلال والذي كان يرأسه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، وأيضاً المستشار أحمد مكي والذي كان يشغل منصب وزير العدل الأسبق وتم التقلد بمنصب رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع القضاة داخل وزارة العدل وذلك أثناء تولي مكي الحقيبة الخاصة بوزارة العدل.