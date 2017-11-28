وزارة التموين تعلن عن وقف البطاقات الذكية لعدد من الفئات.. تعرف عليها

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قام السيد الدكتور عمرو مدكور، والذي يشغل منصب مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، بالكشف عن بعض القرارات الجديدة المتعلقة بشأن المنظومة التموينية، وتحديدًا بشأن البطاقات التموينية التي يتمتع بها فئة كبيرة من المواطنين حيث أكد على أنه يوجد حتى الآن داخل المنظومة حوالي 350 ألف شخص مستفيد من مزايا هذه البطاقات التموينية وفي نفس الوقت لم يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم والمقررة من أجل البطاقات التموينية ولم يقوموا بتعديلها كما كان مقرر حتى الآن.

من جهة أخرى، ورد في التصريحات أنه يوجد حتى الآن بطاقات تموينية داخل المنظومة لم يقم أصحابها بأخذ حصصهم التموينية ولم يقوموا بصرف المقررات التموينية الخاصة بهم خلال الفترة الماضية وتحديديًا منذ 6 أشهر، وعلى هذا فقد تقرر أن يتم وقف العمل بهذه البطاقات التموينية والتي لم تقم بصرف حصتها المقررة منذ 6 أشهر طبقا لتعليمات الوزارة السابقة.

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جدير بالذكر أن مستشار وزير التموين لنظم المعلومات قد وأوضح في أحدث تصريحاته الصحفية المقررة بشأن المنظومة أنه بالنسبة إلى الحصص التموينية المقررة للمواطنين سوف تصرف بشكل شهري لهم، وأنه قد تقرر أن يتم منع صرف أكثر من شهر لنفس المواطن كما كان يتم التعامل مع بعض البطاقات وعلى هذا فإن أي مواطن لم يقوم بصرف حصته من المقررات التموينية في اى شهر لن يتم صرفها له في الشهر التالي.

وبالنسبة إلى المنظومة التموينية الجديدة قد أكد الدكتور عمرو مدكور على أنه قد تقرر أن يتم تطبيقها رسميا بداية من شهر يناير المقبل، على أن تدخل ضمن مسؤوليات وزارة الإنتاج الحربي، لتكون بذلك هي المسؤولة الوحيدة عن كافة قواعد البيانات التي تخص المستفيدين بالبطاقات التموينية، حيث أكد على أنه منذ شهر فبراير الماضي قد تم إصدار حوالي مليون و200 ألف بطاقة تموينية بالإضافة إلى عمل الوزارة تجاه تنقية البطاقات التموينية طبقا للنظام الجديد.

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