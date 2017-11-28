“حماس” ترد على إسرائيل بعد أن انتقصت من دور السيادة المصرية على سيناء

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ورد في أحدث التصريحات الصادرة من قبل حركة حماس صباح اليوم الثلاثاء والتي قد علقت فيها على التصريحات الإسرائيلية التي قد قللت من دور السيادة المصرية على جزء هام منها وهو وتحديدًا المتعلق بسيناء والذي اعتبرت فيها التصريحات الإسرائيلية أن سناء ملك للدولة الفلسطينية وليس للدولة المصرية وأن ما يجري فيها من أحداث متعلق بالجانب الفلسطيني وليس بالجانب المصري، أنها ترفض وتندد مثل هذه التصريحات شكلاً وتفصيلاً.

جاء في التصريحات الصادرة من قبل حركة حماس الفلسطينية إنها تندد كافة التصريحات التي قد كشفت عنها الوزيرة الإسرائيلية مؤخرًا والتي قد اعتبرت فيها أن محافظة سيناء هي مكاناً رسميًا تابع إلى الدولة الفلسطينية، حيث أكد الجانب الفلسطيني على دعمه الكامل لمصر سيادتها على جزء منها والذي من ضمنها سيناء.

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قام السيد سامي أبو زهري ، القيادي في حركة حماس الفلسطينية، بالكشف من خلال بيان صحفي رسمي أنه بالنسبة إلى حركته فهي تتضامن بشكل كامل مع جمهورية مصر العربية وتقف بجانبهم “ضد أي محاولات أو مشاريع تبني آمالها وأفكارها على أي انتقاص من السيادة المصرية في الفترة الحالية على منطقة سيناء أو غيرها من المناطق والمحافظات التي تنتمي إلى التراب المصري”.

كما ورد أن سامي أبو زهري ، قد شدد في تصريحاته الصحفية على أنه الصادرة في هذا الصدد قائلاً: “لن يكون هناك مكاناً للدولة الفلسطينية حاليا أو مستقبلاً إلا على أرض فلسطين”.

جدير بالذكر أن قد جاء مؤخرًا أن السيدة جيلا جملئيل والتي تشغل منصب وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، قد كشفت في تصريحاتها إن أفضل مكان يمكن للمواطنين من دولة فلسطين في هذه الفترة أن يقيموا فيه هو بالطبع بين أحضان دولتهم والتي يطلق عليها سيناء، حيث قام الجانب المصري بالاحتجاج الرسمي على تصريحات الوزيرة الإسرائيلية في هذا الشأن.

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