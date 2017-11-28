توقعات شركات السياحة بعدم فتح باب العمرة وهذا بسبب الوضع الأمني بالسعودية

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أكد عضو غرفة شركات السياحة والسفر”يسري السعودي”، أن جميع التوقعات تؤكد عدم قبول رحلات العمرة في الوقت الجاري، وهذا يأتي بسبب الأحداث والظروف التي تحدث في المملكة العربية السعودية في هذه الأيام، وليس الهدف من عدم فتح باب العمرة في هذا العام ترشيد نفقات المصريين من استخدام العملات الأجنبية كما ظن الكثيرون.

كما أكد أيضا عن عدم وجود بشاير نتائج إيجابية لكثير من المحاولات التي قامت بها الجهات المختصة حتى يتم تأجيل تطبيق رسوم العمرة، و البصمة الحيوية والتي دخلت من ضمن منظومة جديدة المنظمة للعمرة، والتي تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية من حوالي شهر وأن ذلك سوف يؤدي إلي قلة رحلات العمرة هذا بالنسبة للمصريين وقد تصل النسبة إلى 50% وكل هذا يرجع بسبب ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري، و بالإضافة إلي تكلفة البصمة الحيوية الجديدة.

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كما قد تم الإعلان عن تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية وهي بصمة “الإصبع وصورة الوجه” علي كل من يتقدم ليحصل علي تأشيرات العمرة والحج وتم تفعيل هذه المنظومة من 19 نوفمبر 2017 .

وقد أكدت في بيان لها، أن علي طالب التأشيرة أن يتجه إلي مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية، والتي تتبع شركة “تسهيل””vfs” ليتم سداد الرسوم المستحقة والتي تصل إلي 4.5 دولار، وما يعادله من العملة المحلية، علي أن تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط، وكل هذا لإعطاء الراغبين في التأشيرة وقتا حتى يتموا إجراءات البصمة الحيوية.

وأضافت السفارة أنه سوف يتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشرة، وأيضا من يتجاوز السبعين عاما، وأيضا يشمل حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية من إجراء الإصبع وبصمة الوجه.

وكشفت إحصائيات أن التأشيرات التي صدرت للموسم السابق وصلت إلي 6 ملايين و 393 ألفاً و 464 ، بزيادة وصلت إلي 444 ألفاً و252 تأشيرة عمرة، بعدما وصل عدد المعتمرين للموسم الماضي 5 ملايين و 949 ألفاً و212 معتمر، وبلغت نسبة عدد المعتمرين المصريين فقط في العام السابق إلي مليون 303 آلاف و67 تأشيرة عمرة، وباكستان 991 ألفا و337 ألف تأشيرة عمرة وبزيادة وصلا إلى 287 ألفا و24 معتمر عن الموسم الماضي. وبهذا الرقم تكون مصر قد جاءت في المرتبة الأولى علي توافد المعتمرين لأداء فريضة العمرة.

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