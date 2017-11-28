أخبار مصر اليوم الثلاثاء 28/11/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تستمر الأحداث داخل جمهورية مصر العربية بشكل حيوي ومثير على مدار الساعة وسط العديد من الأخبار المتنوعة والمتتالية خلال اليوم وعلى هذا نستعرض معكم من خلال موقعنا موقع “مصر 365” أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية من كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أهم وأخر الأخبار التي قد شهدتها الساحة المصرية بوجه عام.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 28/11/2017: “حماس” ترد على إسرائيل بعد أن انتقصت من دور السيادة المصرية على سيناء

بعد أن قامت بعض المصادر من داخل إسرائيل بالكشف في بعض تصريحاتها على أن الجانب الفلسطيني له الحق في العيش داخل سيناء باعتبارها موطنه وبلده الأساسي قامت حركة حماس بالرد على الوزيرة الإسرائيلية في هذا الصدد وإظهار موقفها ورأيها حاليا من هذه التصريحات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على رابط المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الثلاثاء 28/11/2017: تصادم طائرة مصرية مع طائرة أجنبية بمطار جون كينيدي

أعلنت بعض الصحف المصرية خلال اليوم الثلاثاء أن هناك مسؤول من داخل شركة مصر للطيران، قد أكد في تصريحاته الصادرة خلال اليوم أن خلال استعداد أحد طائرات المصرية للإقلاع من داخل “مطار نيويورك” حادث تصادم بينها وبين طائرة أخرى كانت موجودة في نفس المكان وقت وقوع الحادث، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على رابط المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 28/11/2017: البنك الأهلي يعلن عن رسوم السحب والاستعلام الجديدة التي تقررت على ماكينات الصراف الآلي

قام البنك الأهلي المصري، بالإعلان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تفاصيل أحدث قراراته الجديدة المتعلقة بشأن البطاقات الائتمانية وما تقرر عليها من مصاريف سحب واستعلام من ماكينات الصرف الآلي سواء الخاصة بالبنك أو التابعة للبنوك الأخرى على مختلف أنواع البطاقات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 28/11/2017: وزارة التموين تعلن عن وقف البطاقات الذكية لعدد من الفئات.. تعرف عليها

على غرار التعديلات الجديدة والمستمرة من قبل وزارة التموين والتجارة قامت الوزارة بالكشف عن أحدث القرارات المتعلقة بشأن البطاقات التموينية وما قد قررته بشأن إلغاء بعض الفئات المقررة والأسباب التي قد أدت إلى ذلك، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.