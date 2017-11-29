الأهالي يقتلون حيواناً غريباً يظهر لأول مرة في الواحات البحرية

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أصيب جميع أهالي الواحات البحرية بحالة من الرعب والفزع بسبب ظهور حيوان غريب الشكل داخل الوادي الجديد، وذكر الأهالي أنهم عثروا في منطقة عين الغراب الزراعية داخل مركز الخارجة بالوادي الجديد على حيوان غريب الشكل، أكد شاهد عيان على أن هذا الحيوان أول مرة يظهر في هذا المكان ولأول مرة يشاهده الكثير من المزارعين، ولم يتم التعرف على اسم هذا الحيوان حتى الآن وعندما شاهده أحد المزارعين فر هارباً واستدعى جميع المزارعين حتى يستطيعون التغلب عليه.

والجدير بالذكر أيضاً أن أحد المزارعين أكدوا أنهم استطاعوا قتل هذا الحيوان الذي ظهر لأول مرة في الواحات البحرية، وأضاف اًن طوله يصل إلى 100 سم وسميك جداً وجسمه مليء بالشعر وله ذيل طويل مغطى بشعر كثيف، وتم التأكيد على أن وجهة يجمع بين الفئران والخفافيش ويتحرك بطريقة لولبية مخيفة، وتم التأكيد على أنهم لم يشاهدوا مثل هذا الحيوان الغريب قبل ذلك، قاموا جميع المزارعين بقتله والتخلص منه نهائي وتم تمشيط المكان بالكامل للتأكد من عدم وجود هذا الحيوان في نفس المكان وذلك حتى لا يعود مرة أخرى.

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يذكر أن الجهات المعنية بالبحث داخل الوادي الجديد عرضت العديد من المساهمات الهامة، وذلك للتعرف على جميع الخصائص التي يحملها هذا الحيوان الغريب والتعرف على ما هو الحيوان وما هي البيئة التي يعيش فيها، ومعرفة أسباب نشأته وهل نشأ نتيجة لخلل جيني للحيوانات الصحراوية والتي تنشط في الواحات البحرية، وجاء ذلك للتعرف على هذا الحيوان والأسباب الذي أتت به إلى الواحات البحرية، وأيضاً يوجد تمشيط شامل وكامل للمنطقة لمعرفة ما إذا كان يوجد حيوانات مثل هذا الحيون حتى يتم التخلص منها وذلك حتى لا يسبب قلق وفزع للمواطنين.

أيضاً يتم إجراء العديد من الفحوصات المختلفة والذي تبين ما هو هذا الحيوان، ما هي طبيعة البيئة التي يعيش فيها وذلك للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الذي تدور في أذهان جميع المواطنين، وأيضاً حتى يتم توفير سبل الرعاية والأمان لجميع المواطنين الذين يعيشون في الواحات البحرية والوادي الجديد بشكل كامل.