مستشار سياحي يوضح المحاور الأربعة التي يجب الاهتمام بها لتحسين السياحة في مصر

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أعلن مستشار مصر السابق في اليابان، الدكتور “زين الشيخ” خلال التصريحات التي قام بها اليوم، أن السياحة في مصر قد شهدت تحسن كبير خلال الفترة الأخيرة و مرت بمجموعة من التطورات التي وصفها بأنها سارت ببطء شديد خلال تلك الفترة.

وخلال التصريحات التي قام بها الشيخ اليوم لمصر 365، فقد أكد على أنه على الرغم من التطورات التي شهدها قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا يجب أن نترك الأرقام تتمكن من خداعنا، مضيفا أن نسبة 55% والتي أعلنت وزارة السياحة عن أنها قيمة الارتفاعات التي طرأت على أعداد السياح في مصر خلال هذا العام قد تكون غير صحيحة بالمرة.

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مضيفا أن تلك المقارنة قد لا تكون مهمة مطلقا، ولكن المهم من وجهة نظره هو المقارنة التي ستكون بين أعداد السياح في السنوات القادمة وبين الأعداد في السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة العمل على العناصر الأربعة التالية، وذلك حتى نتمكن من استرداد السياحة من جديد في مصر.

كما أشار خلال التصريحات إلى أن القضاء على الحوادث التي تشهدها البلاد حاليا هذا بجانب محو تواجد العناصر الإرهابية من المنطقة على رأس العناصر الأربعة التي يجب على الحكومة الاهتمام بتطبيقها حتى تتمكن البلاد من استعادة مكانتها السابقة في السياحة العالمية.

معللا ذلك بحرص العالم الخارجي بتعميم تلك الحوادث التي تحدث في مصر على جميع الأماكن فيها، وبالتالي فإن هذا يرهب السياح بصورة كبيرة ويجعلهم مفتقدين للأمان خلال فترة تواجدهم في البلاد والتي تقل بصورة كبيرة خلال تلك الفترة.

هذا بالإضافة إلى أن الحوادث الإرهابية التي تقع في البلاد تعرضها إلى كونها إحدى الدول التي تم فرض حَذر عليها ومنع السياح من الاتجاه إليها، مضيفا أن التخلص من تلك المشكلة يكون من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يجب أن تقوم بها الدولة.

هذا بجانب إجراءات الدعاية والتي يجب أن تقوم البلاد بتَكثيفها حول العالم خلال الفترة القادمة، هذا بجانب إجراءات التحسين والتطوير التي يجب أن تطبقها البلاد على الخدمات التي تُقدم للسياح خلال فترة تواجدهم في مصر.

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