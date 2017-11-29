أخبار الطقس اليوم الأربعاء 29/11/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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جاء في البيان الرسمي الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوقع أن يغلب على حالة الطقس خلال ساعات النهار في المناطق الشمالية من البلاد طقس مائل للدفء ويمتد حتى محافظات شمال الصعيد على أن يصبح الطقس دافى على جنوب الصعيد لتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس مائل للبرودة في أول ساعات من الليل ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد في آخر ساعاته.

بالنسبة إلى توقعات الأرصاد الجوية بشأن حالة البحر المتوسط فقد أكد الخبراء أنها سوف تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين أما عن حركة الرياح فقد أعلن أنها سوف تكون سطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر سوف تكون حركة الرياح فيها سطحية شمالية غربية كما جاء أن حركة الموج فيها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال الساعات القادمة من اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف.

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كما ورد في أخبار الطقس اليوم الأربعاء أنه يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية وذلك على شمال البلاد كما يتوقع أن تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة ايضًا على أغلب السواحل الشمالية الغربية حيث أشار الأرصاد الجوية أن الفرصة خلال اليوم الاربعاء مهيأة لسقوط الأمطار في تلك المناطق، وعن حركة الرياح فإن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما جاء أنه يتوقع أن تنشط على أغلب المناطق وخاصة في خليج السويس وجنوب سيناء بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها، وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الاربعاء فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

الاسكندرية 11 20

بلطيم 13 21

القاهرة 13 22

وسط الدلتا 13 22

سيوة 8 21

بورسعيد 14 21

مطرح 12 20

السلوم 11 19

دمياط 14 21

الاسماعيلية 11 22

السويس 11 23

العريش 10 22

رفح 9 21

رأس سدر 13 22

نخل 5 20

كارتين 5 16

الغردقة 17 24

مرسى علم 16 22

الطور 14 23

نويبع 18 22

طابا 8 21

شرم الشيخ 18 25

المنيا 9 22

اسيوط 10 22

الاقصر 11 25

اسوان 11 25

سوهاج 10 23

قنا 10 24

ابو سمبل 11 24

الفيوم 12 22

بنى سويف 10 22

ابو رماد 20 26

راس حدربة 21 25

الوادى الجديد 10 25

شلاتين 18 27

حلايب 20 25.