رواد موقع التواصل الاجتماعي يشعلوا الفيس بوك بصورة منزل عرضه 30 سنتيمترا

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انتشرت مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” صورة لبناء غريبة جدا توضح بناء عمارة على أرض عرضها 30 سنتيمترا، وكانت الصورة على درجة عالية من الغرابة إلى حد أنها أثارت دهشة الجميع وجعلتهم يشعلوا موقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنها.

كما أكثر رواد موقع التواصل الاجتماعي من التعليقات الساخرة على تلك الصورة وطبيعة المبنى، كان من بينهم أحد التعليقات يتَسائل عن طبيعة ما يجده المرء عند الصعود إلى هذا المبنى، مضيفا هل يمكن أن نجد المبنى مقسم إلى غرف مثل باقي المباني الطبيعية أم أننا سنجد أنفسنا في شارع عبد العزيز؟.

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وهناك مجموعة من التعليقات التي كتبها رواد موقع التواصل الاجتماعي على الصورة متعجبين فيها من طبيعة البناء، ومدى قدرة العالم على تنفيذ بناء مثله، من بينهم أحد الرواد يعلق على الصورة بأنه يتحدى أعظم المهندسين حول العالم بأن يجد فكرة بناء هذا المنزل والذي تم إقامته على أرض عرضها يصل فقط إلى 30 سنتيمترا.

وهناك أيضا من قام بكتابة تعليقات مختصرة على الصورة للتعجب من مدى طبيعتها “فقط هتشوفهَا في مصر” ، الجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة أخرى من التعليقات التي ابتعدت عن مُنحنى السخرية والتعجب من طبيعة البناء مشيرة إلى أن تلك الصورة التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة على الإطلاق، وأنها نتاج برنامج الفوتوشوب.

وكانت تلك الصورة قد لفتت انتباه الجميع على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك لصعوبة تخيل ورود تلك الفكرة على ذهن أحدهم، حيث يظهر في الصورة بناء ضخم على أرض عرضها يصل بالكاد إلى 30 سنتيمترا، وذلك من خلال صور على تلك الأرض مرتفع بطول أكثر من متر يحمل مبنى ضخم.

الجدير بالذكر أنه لم يسبق لأحد المصممين تصميم بناء مثل هذا، بل لم يخطر على بال أحدهم أنه من الممكن أن يقوم ببناء بيت كامل مكون من غرف على أرض عرضها يصل إلى 30 سنتيمترا فقط، وهو سبب استغراب رواد موقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

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