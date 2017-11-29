اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 29/11/2017.. أهم وأبرز ما ورد فى الصحف المصرية

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تستمر الأحداث داخل مصر بإستمرار، حيث تتنوع على مدار الساعة ما بين اقتصادية وسياسية ورياضية واجتماعية، وما بين خلافات ونزاعات واتفاقات بين العديد من الأوساط والفئات الهامة نستعرض معكم من خلال موقعنا “موقع مصر 365” أهم ما جاء في الصحف المصرية.

اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 29/11/2017: الخبراء الاقتصاديين يفسرون السبب وراء عودة الدولار الأمريكي للارتفاع من جديد في مصر

شهدت أسعار الدولار خلال تعاملاتها الأخيرة ارتفاعات جديدة على الرغم من انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة الماضية، ليعود سعر الدولار الأمريكي من جديد إلى قطار الارتفاعات داخل السوق المصري وسط توقعات بمشاهدة العديد منها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

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اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 29/11/2017: الخطيب يؤكد استحالة عودة السد العالي للنادي الأهلي

قام الكابتن محمود الخطيب نجم النادي الأهلي السابق بالكشف عن آخر تطورات عملية عودة السد العالي ونجم الكرة المصرية عصام الحضري من جديد إلى القلعة، حيث وصفها بالأمر المستحيل، ولمعرفة كافة التفاصيل وما جاء في هذه التصريحات من قبل الخطيب يرجى الضغط على هنا.

اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 29/11/2017: وزير التعليم يوضح حقيقة حذف الوحدات الأخيرة بالمناهج الدراسية

أكد وزير التربية والتعليم أنه في الفترة الاخيرة ورد إلى الوزارة العديد من المطالبات من قبل أولياء الأمور بشأن تخفيف الأعباء عن الطلاب وذلك عن طريق حذف الوحدات الأخيرة في جميع المناهج التعليمية، وخاصة مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، وعلى هذا قامت الوزارة بدراسة هذا الأمر والرد عليه رسميا، ولمعرفة ما ورد في تلك التصريحات من قبل الوزارة يرجى الضغط على هنا لزيارة المقال الرئيسي.

اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 29/11/2017: وزارة التربية والتعليم تضيف 6 مواصفات جديدة إلى ورقة امتحانات الثانوية العامة 2018

استمرارًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم ورد أن الوزارة قد أعدت بعض الخطوات الجديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ومن المقرر أن يتم تقديم الطرق الحديثة هذا العام بالمواصفات الجديدة بالإضافة إلى الطريقة التقليدية لهذه المرحلة فى أداء الإمتحانات، وللكشف عن كافة التفاصيل الجديدة يرجى الضغط على هنا.