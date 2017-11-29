ننشر لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر لعملاء شركة “بِتروميد”

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يهتم الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية بضرورة الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر القادم، وذلك بعد قيام شركات الغاز في مصر بمد خطوط الغاز في الكثير من المناطق بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتعد شركة “بِتروميد” هي الشركة الأولى في إمداد خطوط الغاز للمناطق المختلفة في مصر.

وقد قامت شركة بِتروميد خلال الفترة الأخيرة بالإعلان عن خدمة جديدة قامت بتوفيرها للمواطنين، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية للغاز بالنسبة للخطوط التابعة للشركة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة.

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كما و بدأت الشركة منذ شهر أكتوبر الماضي في تطبيق تلك الخدمة الجديدة التي تم الإعلان عنها، ويذكر أن المواطنين قد استطاعوا كذلك سداد قيمة الفاتورة لشهر نوفمبر الجاري خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الشركة لذلك.

هذا وأعلنت شركة “بِتروميد” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها في الفترة الأخيرة عن دعم جميع مراكز خدمة العملاء التابعة لها، وذلك من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها تلك المراكز للمواطنين، هذا في ظل سعي الشركة إلى إحداث المزيد من أعمال التطوير في الشركة.

وكانت خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني أحد أهم الخدمات التي استحدثتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت الشركة من خلال تلك الخدمة توفير الوقت والجهد على الكثير من المواطنين ومنحهم إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة ويسر، ويمكن الدخول على رابط الاستعلام عن الفاتورة من خلال الضغط هنا.

جاء هذا خلال سلسلة التَطويرات التي تسعى الشركة إلى تطبيقها خلال الفترة الحالية، والتي تهدف من خلالها إلى تحسين الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين، هذا بجانب إجراءات استحداث المزيد من الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، سعيا وراء إرضاء العملاء من خال توفير الوقت والجهد والذي تحققه من خلال الخدمات الجديدة التي تقوم الشركة بالإعلان عنها.

كما قام الكثير من المواطنين في المناطق المختلفة في المحافظات على مستوى الجمهورية بإدخال أنابيب الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية.

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