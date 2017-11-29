السيسي يمنح رئيس الأركان مهلة 3 أشهر لاستعادة الأمن في منطقة سيناء

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منح الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مهلة ثلاثة أشهر فقط لكلا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق “محمد فريد” واللواء “مجدي عبد الغفار” وزير الداخلية المصري للقيام خلال تلك الفترة بإعادة الأمن في منطقة سيناء والقضاء على تواجد العناصر الإرهابية في تلك المنطقة.

حيث أعلن السيسي خلال التصريحات التي قام بها اليوم، أنه يلزم وزارة الداخلية وكذلك الفريق “محمد فريد حجازي” أمام الشعب المصري بضرورة إعادة الأمن والاستقرار في منطقة سيناء خلال الثلاثة أشهر القادمة والتي حددها السيسي كمهلة لحفظ الأمن في تلك المنطقة.

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مؤكدا أنه بعد انقضاء تلك المهلة وهي الثلاثة أشهر، فإن البلاد ستقوم وبفضل الله تعالى بإستعادة أمنها واستقرارها، مضيفا أن هذا سيتم من خلال التضحيات التي سيقوم بها رجال الجيش وكذلك الشرطة المدنية لتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على القوى الإرهابية الغاشمة التي تسيطر على المنطقة.

وأكد السيسي خلال الكلمة التي ألقاها أن رجال الشرطة والجيش المصري عازمون على الاستمرار في محاربة الإرهاب، حتى القضاء عليه تماما واقتلاع جذوره من المنطقة، وأن هذا سيحدث بثقة القوات الأمنية في نصرة الله عز وجل لهم أمام الإرهاب.

ويشهد اليوم الأربعاء احتفال من قبل وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما ويتم هذا الاحتفال بحضور الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في قاعة المؤتمرات التي تم تخصيصها للاحتفالات والمؤتمرات في الأزهر في مدينة نصر.

وخلال فعاليات الاحتفال اليوم، قام السيسي بتكريم عدد من شباب الأئمة والعلماء والمهتمين بالشئون الدينية في الأزهر الشريف، وكان من بينهم اثنان من البحرين وفرنسا وستة من مصر، حيث قام السيسي خلال التكريم بتقديم وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى لهؤلاء، تقديرا من الدولة على الجهد العظيم الذي قاموا به.

وشهدت منطقة سيناء خلال الفترة الأخيرة عدد من العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين ورجال الشرطة، والتي كان لابد للحكومة من الوقوف في وجهها بعد تنفيذها تلك العمليات، وجاءت كلمة السيسي اليوم تأكيدا منه على اهتمام الحكومة لتأمين البلاد خلال الفترة الحالية.

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