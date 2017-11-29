وثائق بريطانية تكشف تورط مبارك في مشروع توطين الفلسطينيين في مصر

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قام موقع شبكة البي بي سي بالعربية بنشر خبر مثير ومفاجئ حيث أكد حصوله على بعض الوثائق الهامة التي تؤكد على موافقة وتمرير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمشروع ضخم وكبير يثير حوله عدة تساؤلات وعلامات الاستفهام وهو مشروع يخص توطين الفلسطينيين في مصر حيث كشف الموقع تلك الوثائق البريطانية التي تؤكد على موافقة مبارك على هذا الأمر منذ حوالي ثلاثين عاما، يذكر أن شبكة البي بي سي الإخبارية البريطانية قد حصلت على تلك الوثائق بما يقتضيه قانون يتيح حرية تداول المعلومات في بريطانيا وقد وافق مبارك على هذا الأمر بناء على مطلب أمريكي، ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافق على ذلك التوطين بشرط الوصول لاتفاق يقوم بتسوية الصراع الأزلي بين العرب وإسرائيل.

وكما جاء في تلك الوثائق الخطيرة فقد بدأ الأمر في رحلة عودة مبارك من زيارته إلى واشنطن في شهر فبراير من عام 1983 بعد لقائه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتها رونالد ريغان، وقد صرح مبارك وقتها برده على ذلك الطلب الأمريكي خلال تلك المباحثات التي أجراها مع مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك عندما زار لندن في طريق عودته، ويذكر أن تلك الزيارة الخاصة بأمريكا ثم ما تبعها من زيارة مبارك إلى لندن قد كانتا بعد مرور ثمانية أشهر من احتلال إسرائيل دولة لبنان الشقيقة التي حدثت في السادس من يونيو لعام 1982، وقد احتلت إسرائيل وقتها جنوب لبنان بعد أن شنت هجمات واسعة على الجيش السوري وبعض الجنود من منظمة التحرير الفلسطينية وقد انسحبت قوات منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن حدث دمار كبير بسبب ما فعلته إسرائيل عسكريا.

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وبحسب ما ذكرته شبكة البي بي سي فإن مبارك قام بإقناع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكيان الصهيوني من أجل أن يقبلوا ببناء كيان فلسطيني مع الأردن، وذلك كبداية لإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين بعد ما وصلت إليه الأمور من أوضاع مزرية للغاية في ذلك الوقت وقد طرح حسني مبارك تلك التصورات في خلال مباحثة خاصة مع مارغريت تاتشر في فبراير من عام 1983 كما أبدى استعداد مصر لاستقبال الفلسطينيين من دولة لبنان رغم المخاطر التي قد تأتي بها خطوة مثل هذه.

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