النائب العام يأمر بإحالة بعض المنتمين لجماعة داعش إلى محكمة أمن الدولة العليا

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قام السيد النائب العام المصري السيد المستشار نبيل صادق اليوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرون من شهر نوفمبر الحالي بإصدار أمر يخص إحالة عشرة متهمين مصريين من بينهم أربعة متهمين محبوسين بالفعل وذلك إلى المحكمة الخاصة بأمن الدولة العليا طوارئ وذلك وفقت اتهامهم من قبل النيابة العامة بالانضمام فعليا إلى جماعة إرهابية وهي تنظيم داعش الإرهابي، وعن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين العشر فإن النيابة العامة توجه لهم تهم بشأن تأسيس جماعة إرهابية وقيادتها والانضمام إليها، وأن تلك الجماعة الإرهابية تعتنق فعليا فكر التنظيم الإرهابي داعش الذي يعد فكرا تكفيريا وكذلك تهمة الانضمام لجماعات إرهابية توجد خارج البلاد وذكر في أمر الإحالة جماعة داعش الليبية.

كما تتضمن الاتهامات الموجهة للمتهمين العشرة أنهم تلقوا تدريبات عسكرية خاصة أثناء انضمامهم لتلك الجماعة الإرهابية وكذلك الشروع في قتل عمد لأحد المواطنين المصريين الأقباط وكذلك الشروع في قتل بعض المواطنين المدنيين المسالمين الآخرين، وأيضا توجد تهمة تنص على اتهامهم بالشروع في السرقة وبالتحديد سرقة أحد الحوانيت التي يمتلكها مواطن مصري قبطي وأيضا سرقة دراجة بخارية لاحد المواطنين الأبرياء بالإكراه وأخيرا حيازة أسلحة نارية فتاكة مختلفة الأنواع وأيضا حيازة ذخائر خاصة بتلك الأسلحة.

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وبالفعل قامت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بعمل التحقيقات الخاصة بها فيما يخص التحريات التي جاء بها قطاع الأمن الوطني المصري وتم التأكيد من خلال اعترافات المتهمين الذين تم ضبطهم متلبسين على اعتناقهم بالفعل لتلك الأفكار التكفيرية الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي كما جاء على لسان إحدى الصحف المصرية الشهيرة، وتقوم أفكار المتهمين المنضمين للجماعة الإرهابية على تكفير رجال الجيش والشرطة وتعمد استهدافهم وأيضا استهداف الأقباط المصريين واستحلال أموالهم الخاصة على حد وصف الصحيفة.

واعترف المتهمون بكل التهم المنسوبة إليهم في تقرير النائب العام، حيث قاموا بتأسيس جماعة إرهابية استهدفت رجال الجيش والشرطة واستهدفت أيضا إحدى المحلات التجارية في منطقة شبرا الخيمة والمملوكة لرجل مصري مسيحي، وبالفعل أمر السيد النائب العام المصري بضرورة الإسراع في ضبط الجناة والهاربين وتم حبس المضبوطين احتياطيا على ذمة التحقيق.

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