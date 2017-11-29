أحمد شفيق يؤكد نيته للترشح لانتخابات الرئاسة وسط استقالات رموز حملته الانتخابية

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أكد الفريق أحمد شفيق الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء الأسبق والذي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية فيما مضى اليوم الأربعاء لوكالة رويترز الإخبارية من خلال اتصال هاتفي اعتزامه الأكيد في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي سوف تعقد العام القادم كما أكد الفريق أحمد شفيق نيته عودة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى حسب ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية أنها تلقت بالفعل مكالمة فيديو يتضمن كلمة مصورة للفريق أحمد شفيق يؤكد فيها نيته الترشح للانتخابات التي سوف تعقد في شهر إبريل من العام القادم 2018، وقد قام أحمد شفيق بتسجيل ذلك الفيديو في دولة الإمارات التي يقيم فيها حاليا ويأتي ذلك القرار وسط جو ممتلئ التساؤلات وعلامات الاستفهام بسبب تواتر أخبار عن استقالة عدد من رموز حملته وحزبه السياسي.

حيث يقوم الفريق أحمد شفيق برئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية وقد قام عدد كبير من الرموز في ذلك الحزب بتقديم استقالاتهم مؤكدين أن السبب هو وجود بعض الاتصالات السرية التي تحدث بين الفريق أحمد شفيق وجماعة الإخوان المسلمين وذلك من أجل دعمه سياسيا في الانتخابات المقبلة، مما أسفر عن تقديم عدة استقالات جماعية داخل الحزب خصوصا بين الأعضاء والقيادات، وعلى سبيل المثال قام أمناء الحزب ببعض المحافظات وأيضا أمناء اللجان بتقديم استقالتهم مثل اللواء سمير عيد ونهير أحمد السيد التي تشغل منصب أمينة العلاقات الخارجية الخاصة بالحزب وكذلك العقيد إيهاب موسى، ومعهم السيد أسامة الشاهد وهو أمين الحزب بالجيزة وأيضا المهندس محمد الحلو الذي يشغل منصب أمين عام الحزب بمدينة الإسكندرية.

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وفيما يخص وجهات نظر المستقيلين قال العقيد إيهاب موسى أنه يؤيد ترشح عبد الفتاح السيسي لفترة أخرى من الحكم وذلك حتى يعم الرخاء ونستطيع جني ثمار الفترة الأولى من الحكم، أما اللواء سمير عيد فقد أكد استقالته وجاء في نص الاستقالة أنه يترك مكانه في ذلك الحزب بشكل رسمي جدا حتى يستطيع التفرغ لجميع التزاماته الأسرية والشخصية، أما بخصوص المهندسة نهير أحمد فقد أعلنت استقالتها الرسمية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعدم انتمائها حاليا لأي حزب.

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