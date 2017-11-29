لقاء وزير الدفاع المصري بنظيره الروسي لبحث تطورات الوضع الحالي في المنطقة

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قام القائد العام للجيش المصري السيد فريق أول صدقي صبحي ووزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي اليوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرون من شهر نوفمبر الحالي باستقبال السيد فريق أول وزير دفاع الجمهورية الروسية المتحدة السيد سيرجي شويجو ومعه وفد مرافق يقوم حاليا بزيارة مصر زيارة رسمية تمتد عدة أيام، وقد تم بالفعل استقبال وزير الدفاع الروسي في حفل استقبال رسمي جدا في مقر وزارة الدفاع المصرية وتم إقامة المراسم المعهودة من عزف المقطوعات الموسيقية العسكرية العالمية والسلام الوطني لكل من البلدين، وعند الانتهاء من المراسم الخاصة بالاستقبال قام كلا من وزيري الدفاع بعقد لقاء مهم تحدثا فيه عن تطورات الوضع السياسي والاستراتيجي والعسكري على الساحة حاليا وذلك في ظل موجة مواجهة الإرهاب القائمة في المنطقة وما يتبع ذلك من فرض بعض التحديات الدولية وأيضا الإقليمية مما يتطلب من كلا البلدين تقديم مساعي جادة لمحاولة نشر الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

يذكر أن الجانبين قد عقدا جلسة اجتماع رابعة للجنة المشتركة العسكرية بين البلدين مصر وروسيا، وكان أهم ما تناولته هو أمور التعاون العسكري بين مصر وروسيا، وفي خلال الاجتماعات والمباحثات قام وزير الدفاع المصري بالتأكيد على قوة العلاقات المصرية بدولة روسيا فقد امتد بينهم تاريخ طويل من المواقف الاستراتيجية المشتركة وأيضا الكثير من الشراكة على جميع الأصعدة سواء في الأمور الدولية أو الإقليمية، وتحرص القوات المسلحة المصرية والروسية على زيادة وتقوية هذا التعاون الناجح بما يفيد جميع المصالح المشتركة.

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وبالفعل قام وزير الدفاع الروسي بالتأكيد على كل تلك المعاني ورغبته الكبيرة في زيادة التعاون بين البلدين عسكريا وصناعيا حيث يرى أن الدور المصري في هذه المنطقة هو دور محوري كبير، كما أعلن وزير الدفاع الروسي إدانته لما وقع منذ عدة أيام في مصر من حوادث إرهابية وأعلن دعمه وتضامن روسيا مع مصر في تلك المعركة الشرسة مع بؤر الإرهاب اللئيمة، حيث يشكل الإرهاب حاليا تهديد خطير لكل الشعوب عبر العالم وتم التوقيع بالفعل من قبل الوزيرين على محضر ذلك الاجتماع للجنة المشتركة العسكرية بين البلدين.

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