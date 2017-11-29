ما هي الخطوات المتبعة لتجديد بطاقة الرقم القومي وعقوبة المخالفين

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وزارة الداخلية المصرية قامت بمناشدة جميع المواطنين بضرورة تحديث وتجديد جميع البيانات الذي توجد في الرقم القومي “البطاقة الشخصية”، وذلك لجميع المواطنين الذين يريدون إضافة وتغير المعلومات والبيانات التي توجد داخل البطاقة من زواج أو طلاق أو إذا كان الشخص لا يزال طال أو حاصل على مؤهل أو تغيير محل الإقامة الذي يعيش فيها المواطن أو إّذا كان أعزب أو متزوج وذكر مكان العمل الذي يعمل فيه الشخص، ويتم توفير جميع سبل الراحة لجميع المواطنين الذين يريدون استخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي.

ويذكر أن وزارة الداخلية شددت على جميع المواطنين بضرورة تحديث بطاقة الرقم القومي وذلك في حال انتهاء موعد التجديد الخاص بها، وذلك يكون بحد أقصى 3 شهور من انتهاء الفترة المقررة لها، والوزارة قامت بتحديد ووضع الكثير من العقوبات الذي تنتظر المخالفين، وسوف نقدم لكم جميع الخطوات الذي يتم اتباعها لاستخراج بطاقة الرقم القومي “البطاقة الشخصية” ومن أول هذه الخطوات هو الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالحكومة الإلكترونية ويمكنكم الوصول إليه من هنا.

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ثانياً يتم الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومي وذلك لوضع العديد من التعديلات، وثالثاً يتم اختيار نوع البطاقة التي سيتم استخراجها ومنها تجديد واستخراج بدل فاقد وأول مرة أو تغيير بيانات، رابعاً كتابة العديد من البيانات وهي مقدمة لطلب الرقم القومى والبريد الإلكتروني ورقم تليفون المنزل ورقم الهاتف النقال والعنوان، خامساً يتم التعرف على نظام السداد الخاص بتكلفة البطاقة وسواء كان هذا عن طريق الفع إلكترونياً أو أثناء الاستلام، وهي من أهم الأشياء التي تقدمها وزارة الداخلية إلى جميع المواطنين المصريين.

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جديراً بالذكر أن وزارة الداخلية المصرية سوف تفرض عقوبة على المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بطاقة الرقم القومي، وسوف يتم دفع غرامة مالية 100 جنيه عن التأخر في إصدار البطاقة للمرة الأولى، وعند بلوغ الشخص سن 16 سنه و6 شهور ولم يتم استخراج البطاقة سيتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية لأول مرة، وفرض غرامة 100 جنيه عند الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي أو إعادة استخدامها، ودفع غرامة 50 جنيه عند عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار، وفرض غرامة 50 جنيه عند عدم تحديث البيانات للبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن.

وإذا تم فقد البطاقة أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد ومر على ذلك 15 يوم من تاريخ تلفها أو فقد البطاقة فسوف يتم دفع غرامة 50 جنيه، وسوف يستثني من ذلك فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ولم يقوموا بدفع الغرامات المقررة والمقدمة لجميع المواطنين المصريين.