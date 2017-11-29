قطاع السجون يمنح جميع السجناء زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

Advertisements

حرص قطاع السجون بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في عام 1434 هجريا على إتاحة الفرصة الكاملة لجميع النزلاء في السجن ليتمكنوا من قضاء تلك المناسبة مع ذويهم، ولهذا أصدر قطاع السجون القرار الخاص بمنح جميع السجناء زيارة استثنائية لمَرة واحدة فقط.

مضيفا أن تلك الزيارة ستكون في الفترة ما بين يوم السبت الموافق 2/1/2017 وحتى يوم الأحد الموافق 3/1/2017، حيث حرصت وزارة الداخلية خلال مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على إعلاء القيم التي تقوم عليها حقوق الإنسان بالإضافة إلى تطبيق المنهج الحديث للسِياسات العقابية التي تتم في السجون.

Advertisements

وتقوم وزارة الداخلية وقطاع السجون بذلك من خلال توفير جميع أوجه الرعاية باختلاف أنواعها وخاصة تلك الأوجه التي تقوم على عملية التواصل الاجتماعي التي تتم بين السجناء وبين أسرهم خلال فترة قضائهم الحبس المقرر.

وقامت الأوقاف المصرية اليوم بعقد احتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكان هذا الاحتفال في قاعة المؤتمرات التابعة للأوقاف في مدينة نصر، وحضر الاحتفال اليوم الرئيس “عبد الفتاح السيسي” والذي قام بتكريم مجموعة من المهتمين بالعلوم الدينية، وشمل التكريم ستة من المصريين واثنين أجنبيين.

كما أكد الرئيس السيسي خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفال اليوم على حرص الحكومة المصرية والمسؤولين على توفير الأمن والنظام في البلد، مضيفا أنه قد منح وزير الدفاع وكذلك وزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر فقط لتقوم خلالها بحفظ الأمن في المنطقة والقضاء على التواجد الإرهابي فيها بشكل نهائي.

وأضاف السيسي خلال الكلمة التي ألقاها أن الجيش المصري وكذلك رجال الشرطة لن يكفوا عن ملاحقة العناصر الإرهابية حتى يتمكنوا من القضاء على تواجدها في المنطقة بشكل نهائي، هذا حرصا من المسؤولين على توفير الأمن والنظام في البلاد.

وكانت العناصر الإرهابية قد قامت بعدد من العمليات الإرهابية التي كَثرت خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها الكثير من المواطنين وعناصر الأمن من رجال الشرطة والجيش، وكان آخر تلك العمليات الإرهابية الهجوم الذي شنته العناصر الإرهابية على مسجد الروضة والذي قتلت خلاله أكثر من 305 مواطن من بينهم أطفال وشيوخ.

اقرأ أيضا: