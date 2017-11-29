“أحمد شفيق” يعلن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية القادم 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس الوزراء الأسبق بالإضافة إلى كونه المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية “أحمد شفيق” إلى وكالة الأنباء “رويترز” اليوم الموافق الأربعاء التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، أنه يعتزم خوض “الانتخابات الرئاسية” القادم خلال العام القادم 2018.

وصرح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء “رؤوف السيد” أن الفريق “أحمد شفيق” قد قرر خوض الانتخابات الرئاسية القادم خلال العام القادم 2018، وأضاف أنه تأكد بنفسه من خبر ترشح الفريق “أحمد شفيق” أنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة خلال عام 2018.

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وأوضح اللواء “رؤوف السيد” أنه من المتوقع أن يقوم الفريق “أحمد شفيق” بعقد مؤتمر في “حزب الحركة الوطنية المصرية” في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر القادم لعام 2017، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بترشح الفريق “أحمد شفيق” رئاسة جمهورية مصر العربية خلال عام 2017.

وأشار اللواء “رؤوف السيد” أن الفريق “أحمد شفيق” سوف يقود حملته الانتخابية القادمة خلال عام 2018 بنفسه، وأن الحملة الانتخابية جاهزة، على أن تبدأ فور ترشح الفريق “أحمد شفيق” لخوض الانتخابات الرئاسية خلال عام 2018 القادم.

والجدير بالذكر أن الفريق “أحمد شفيق” ولد في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1941، حيث يبلغ عمره الحالي خلال ترشحه إلى فترة الانتخابات القادمة ما يقارب من سبعة وسبعين عام، شغل منصب رئيس وزراء مصر في التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2011 إلى الثالث من شهر مارس لعام 2011.

وقبل الفريق “أحمد شفيق” منصب رئاسة الوزراء حيث كان وزير للطيران المدني خلال عام 2002، وترشيح الفريق “أحمد شفيق” إلى الانتخابات الرئاسية خلال عام 2012، ولكن “لجنة الانتخابات المصرية ” قررت استبعاده وأقصاه من الانتخابات الرئاسية بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف تحت مسمى “العزل السياسي” وصد على هذا القرار “المجلس العسكري” في الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 2012.

وتم إعادة الفريق “أحمد شفيق” إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2012 بعد طعن تقدم به للجنة الانتخابات بموجب القانون الجديد غير الدستوري، ولكنه خسر في الانتخابات الرئاسية أمام “محمد مرسي عيسى العياط” وتوجه بعدها إلى دولة الإمارات.

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