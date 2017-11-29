وزارة الإسكان تطرح المرحلة الثالثة من مشور دار مصر للإسكان المتوسط

Advertisements

قام موقع مصر 365 بنقل كل القضايا التي تمس المواطن، ونظرا لان الاحتياجات القانونية هي أهم احتياجات المواطن المصري، ومن اهم الاشياء التي يبحث عنها المواطن هو السكن، فقط قمنا بنقل كل ما يخص الإسكان في جمهورية مصر العربية، وقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر بالقيام بعدد من المشروعات الإسكانية المهمة التي من شأنها المساهمة في حل جذري من أجل حل أزمة الإسكان على مستوى الجمهورية، التي يعاني منها الشباب المصري.

والجدير بالذكر ان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، قد أعلنت عن وجود عدد من المدن الجديدة التي سوف يتم طرح عدد من الشقق السكانية بها وذلك خلال المرحلة الثالثة من المشروع المصري الخاص بإسكان الشباب المسمى دار مصر من اجل الإسكان المتوسط، والجدير بالذكر ان المرحلة الثالثة تتضمن حوالي 7 مدن جديدة وقد تم التصريح ان المرحلة الجديدة قد شهدت حتي هذه اللحظة تنفيذ حوالي 65 في المية من مشروع الإسكان.

Advertisements

ويذكر ان المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر الخاص بالإسكان المتوسط، قد عدد من تتضمن المدن والتي سوف يتم فيها تنفيذ المرحلة الثالثة من نفس مشروع، والجدير بالذكر ان هذه المدن هي مدن القاهرة الجديدة والتي تتضمن حوالي 8760 وحدة سكنية وايضا يوجد في المشروع مدينة السادس من أكتوبر والتي تتضمن 3024 وحدة سكنية وايضا المشروع الإسكاني يتضمن وحدات في مدينة الشروق والتي تتضمن حوالي 480 وحدة سكنية وايضا يوجد وحدات في مدينة العبور حيث تتضمن حوالي 816 وحدة سكنية وايضا هناك وحدات تابعة لهذا المشروع في مدينة دمياط الجديدة والتي تتضمن حوالي 1056 وحدة سكنية وقد تتضمن ايضا من ضمن مدن المشروع مدينة المنيا الجديدة والتي يوجد بها حوالي 432 وحدة سكنية والمشروع يصل إلى مدينة الشيخ زايد والتي تتضمن 912 وحدة سكنية وايضا يوجد ضمن المشروع وحدات في مدينة المنصورة الجديدة حيث تتضمن حوالي 11270 وحدة سكانية.

ومن جهة أخرى فقد قامت وزارة الإسكان المصرية بالقيام بعدد من المشاريع السكنية من اجل ان يتم حل أزمة الإسكان وخصوصا متوسطي ومحدودي الدخل، وقد جاء بعض التصريحات من الوزارة انه من غير المتوقع ان تقيم الدولة مشروع إسكان في أماكن معروفة بغلاء الوحدات السكانية مثل مدينة نصر.

إقرأ ايضا وزارة الإسكان توفر 75 ألف وحدة سكنية و4 مدن جديدة على أرض مصر