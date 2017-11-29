تعرف على نصوص قوانين إنشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة النووية بالجرائد الرسمية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 نشر “الجريدة الرسمية” في عددها الصادر اليوم الموافق يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري عام 2017، العديد من النصوص القانونية منها “قانون سنة 2017 برقم 209” الخاص بالجهاز التنفيذي للإشراف على إنشاء “المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية”.

كما تضمنت الجريدة الرسمية أيضا تعديل قانون سنة 2017 الذي يحمل رقم 210، وذلك تعديل بعض من أحكام القانون الصادر سنة 1976 تحت رقم 13 المتضمن إنشاء “هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء”، وكذلك قانون سنة 2017 تحت رقم 211 المتضمن تعديل بعض من أحكام “قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية” الصادرة في قانون سنة 2010 برقم 7.

Advertisements

وجاء في الجريدة الرسمية النص القانون التالي “قانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه مادة 1، تنشأ هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري تسمى “الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها، ويشار إليها في مواد هذه القانون بالجهاز”.

كما تضمن الجريدة الرسمية على تعديل القانون التالي نصه “قانون رقم 210 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرنا “المادة الأولى” يستبدل بنصوص المواد أرقام ا، 2، 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 21″ من القانون رقم 13 لسنة 1976، بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء”

كما تضمنت الجريدة الرسمية القانون التالي نصه “قانون رقم 211 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، باسم الشعب، رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرنا يستبدل بنصوص المواد أرقام 3/ الأمن النووي، 9/ الفقرة الأولى، 13، 15، 16، 17 البندين رقمي 8، 13، 18، 32، 33 الفقرة الثانية، 77 الفقرة الأخيرة 78، تعريف الشخص، 85 الفقرة الثانية، 88 البند/ ب، من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010”.

أقرا المزيد الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة المعاشات بعد إقرارها رسميا بالقانون