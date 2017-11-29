“الزراعة” تفتتح “مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية” لمشروع كارت الفلاح الذكي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “وزير التنمية المحلية” الدكتور “هشام الشريف” حول مشروع كارت الفلاح الذكي، حيث أشار أن هذا يعد “نقلة غير مسبوقة” في المجال الزراعي في جمهورية مصر العربية، وأكد أن مشروع كارت الفلاح تم إجرائه بعناية ودقة فائقة تحت قيادة من الدكتور “عبدالمنعم البنا” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات المصرية وكذلك جميع العاملين في المجال الفني والمجال الزراعي.

وأوضح الدكتور “هشام الشريف” في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي بعد افتتاح “مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية” اليوم الموافق يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري 2017، ضمن “مشروع كارت الفلاح الذكي” بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وتحدث الدكتور “هشام الشريف” عن إجراء نقلة نوعية يتطلب توفر معلومات دقيقة تقوم على قاعدة بيانات شاملة لحدوث تطور في المجالات المختلفة، وأشار أن “مشروع كارت الفلاح الذكي” يعد فرصة لزيادة الدخل القومي المصري من خلال الحاصلات الزراعة، وأوضح أن الفرص تعد زيادة غير عادية لزيادة العائدات الزراعة.

وأشار إلى ضرورة مشاركة جميع القطاعات المسؤولة في الدولة المصرية في مشروع كارت الفلاح الذكي، وشدد على النقلة النوعية التي تحدث في مجال الإحصاء وكذلك في مجال التعداد السكاني والتعبئة، وأكد على ضرورة تعميم هذه التجربة في القطاعات المختلفة في جمهورية مصر العربية.

وشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” أنه تم افتتاح “مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية” ضمن “مشروع كارت الفلاح الذكي” في مقر الوزارة، كما حضرت وزير التخطيط والإدارة والتعاون الدولي الدكتورة “هالة السعيد”، وكذلك وزير الإنتاج الحربي اللواء “محمد العصار”.

وصرحت الدكتور “هالة السعيد” أن مشروع كارت الفلاح الذكي” يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع الزراعة المصرية تتمثل في “ميكنة الحيازة الزراعية وكذلك الحاصلات الزراعية”، بالإضافة إلى إدراج خطة للزراعة مما يؤدي إلى ترشيد استهلاك المنتجات اللازمة في عملية التصدير.

وأشارت هالة السعيد أن مشروع كارت الفلاح الذكي الذي نفذته “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي” يولد حوالي خمسين في المئة من قطاع العمل في جمهورية مصر العربية مما يساعد على زيادة معدلات التنمية الزراعية.

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