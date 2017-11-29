أحمد شفيق يرد علي الإمارات بعد قرار منعه للسفر إلي مصر

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أكد المرشح الرئاسي السابق “أحمد شفيق” أن الإمارات قد منعت سفره إلى مصر لأسباب غير مفهومة ويأتي ذلك القرار بعد إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام الفريق أحمد شفيق باختيار قناة الجزيرة لكي ينشر كلمته عبرها، وهي من أبرز القنوات الإعلامية التي تحارب كلا من النظام المصري، والإماراتي وتأتي هذه الخطوة من الفريق شفيق تحديا كبيرا منه، فهو يقصد كشف التدخل الإماراتي في شئون وسياسة مصر.

وجاءت كلمة شفيق التي ألقاها عبر قناة الجزيرة بالتالي: “فوجئت بمنعي من السفر إلي مصر من دولة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولا أفهمها، علي الرغم من تقديري واحترامي لدولة الإمارات الكريمة علي استضافتها لي، ولكني أرفض وبشدة تدخلها في شئون بلادي”، وقد صرح المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق لقناة “رويترز” الأمريكية في مكالمة هاتفية يوم الاربعاء علي أنه ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه سوف يعود للبلاد في الأيام القادمة، وقام أحمد شفيق بنشر بيان مصور علي صفحته الرسمية “تويتر” يفيد فيه أنه سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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مما أثار خبر منع سفر الفريق أحمد شفيق من قبل السلطات الإماراتية جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا اختياره لقناة الجزيرة لإعلان كلمته أيضا إزداد الأمر إشتعالاً لما تشهده الجزيرة ودولة قطر من مقاطعة من أربع دول يرون أن قطر أكبر داعمة للإرهاب، حيث تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة وزراء مصر لمدة ثلاثة أشهر بعد ثورة يناير عام 2011، وكان وقتها يشغل منصب وزير الطيران المدنى وقائد للقوات الجوية في عهد الرئيس السابق “محمد حسني مبارك”.

ثم قام شفيق بالترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2012 أما الرئيس السابق محمد مرسي ولكنه خسر في جولة الإعادة، ثم توجه شفيق إلى دولة الإمارات وقام بتأسيس حزب سياسي وكان يتولي قيادته من الخارج، وفشل الحزب في تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في عام 2015.

ووُجهت إلى شفيق العديد من التهم بالفساد و لكنه حصل على البراءة في بعض منها، وأسقطت عنه الاتهامات في قضايا أخرى، وفي شهر نوفمبر الماضي أكدت مصادر قضائية ومحامي شفيق، أنه تم إلغاء اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول، وهذا ما جعله يفكر في الرجوع مرة أخرى إلى البلاد.

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