أخبار الطقس اليوم الخميس 30/11/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الخميس على أغلب المناطق في شمال البلاد طقس مائل للدفء ويمتد حتى يصل إلى جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، كما يتوقع أن يشهد أول الليل برودة مع انخفاض درجات الحرارة ثم تتغير في آخره ويصبح الطقس بارد، كما توقع الخبراء أن تقل كلً من الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق في شمال البلاد حتى يصل الطقس إلى شمال الصعيد.

كما أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة وذلك على أغلب المناطق في شمال البلاد كما يتوع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط جديد من الأمطار حيث تشهده أغلب المناطق في السواحل الشرقية، وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم الخميس على خليج السويس بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر، مما يؤثر على حركة الملحة ويؤدي إلى اضطرابها.

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جاء في أخبار الطقس اليوم أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فقد أكد الأرصاد الجوية أن حالة الطقس عليه سوف تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة مع وجود توقعات في ارتفاع حركة الموج عليه ما بين متر إلى متر ونصف، أما فيما يخص حركة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف ، وفيما يخص حرة الرياح فأعلن الخبراء أنها سطحية على كلا البحرين حيث تكون شمالية غربية .

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أنحاء مصر فهي كالتالي:

القاهرة 14 22

بلطيم 13 21

مطرح 12 21

وسط الدلتا 13 22

الاسكندرية 13 21

السلوم 10 21

دمياط 14 21

العريش 10 21

سيوة 8 21

بورسعيد 14 20

رفح 9 20

الاسماعيلية 10 23

السويس 11 23

نويبع 18 23

طابا 8 20

رأس سدر 13 23

نخل 4 19

كارتين 5 16

الطور 13 21

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 22

بنى سويف 11 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 25

المنيا 11 22

اسيوط 10 22

الاقصر 10 24

ابو رماد 19 25

راس حدربة 19 25

قنا 10 24

ابو سمبل 12 24

اسوان 12 25

شلاتين 18 26

سوهاج 10 23

الوادى الجديد 9 22

حلايب 20 24.