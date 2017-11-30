تعرف على ترتيب مصر بالأرقام في الإرهاب العالمي

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أصبحنا نعيش حالياً حالة من الحرب على الإرهاب وتعتبر مصر من الدول العربية الذي يوجد بها إرهاب بشكل كبير، وبالتزامن مع زيادة الأعمال الإرهابية والعنف داخل جمهورية مصر العربية، ومن الأشياء الهامة حالياً أن يتم استعراض الموقف الخاص بالإرهاب داخل مصر، ويتم البحث وراء تقديم الاستقرار داخل المنطقة العربية وخاصة في مصر.

ووفقاً للعديد من التقرير الرابع الذي قام بإصداره معهد الاقتصاد والسلام The Institute For Economics & Peace و الخاص بالمؤشرات العالمية للإرهاب Global Terrorism Index والمستوحاة من خلال تقارير Global Terrorism Database وهي تعتبر من أكثر وأهم القواعد الخاصة بالبيانات الهامة ويثق بها الجميع في الوقت الحالي، وهذه المؤشرات لها أهمية كبيرة بأنها تقييم تسهيل ترتيب الدول من حيث تأثير الإرهاب عليها.

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وأنه من النقاط الهامة والأساسية التي يتم توضيحها من خلال التقرير الذي نجد به أنخفاضاً لعدد ضحايا الهجمات الإرهابية بنسبة 56% أثناء عام 2016، ويكون هذا بالمقارنة بعام 2015 والتأكيد على أن عدد الضحايا في هذا العام بلغ حوالي 663 شخصاُ بالمقارنة بضحايا عام 2016 والذي سجل 293 شخصاً، والإرهاب من الأشياء الذي تهدد العالم بأكمله وتهدد الاستقرار والأمن العام في جميع البلاد العربية والأوروبية.

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يذكر أن التقارير شملت على تأكيد أن الشرطة هي المستهدف الرئيسي للإرهاب أثناء جميع الهجمات الإرهابية، وزاد عدد الهجمات التي تستهدف الشرطة في عام 2016 بلغت 120 عملية إرهابية، وأن هذه الأرقام والمؤشرات تعتمد على العديد من المعايير الخاصة بالكثير من القواعد الخاصة بالبيانات المدونة، وتوجد العديد من المعايير الذي يجب توفرها ويتم تسجيل الهجوم كعمل إرهابي متطرف، والعمل الإرهابي هو عمل إجرامي له أهداف سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية.

يذكر أيضاً ان عدد ضحايا الهجمات الإرهابية داخل مصر قد تم عرضه من خلال التقارير ووجود ضحايا الإرهاب بدول الربيع العربي من عام 2009 إلى عام 2016 ومنها مصر، وتم الإشارة إلى إن مصر احتلت المركز الحادي عشر من إجمالي 163 دولة بمعدل 7.17، والعراق أحتلت المركز الأول بمعدل 10، وإرسال ترتيب أكثر من 36 دولى من المؤشر العالمي للإرهاب الذي يعتمد على عدد العمليات الإرهابية وعدد الضحايا وعدد المصابين وتلف المنشآت نتيجة العمليات الإرهابية في الدول.