تغريده على تويتر تكشف عن مصير أحمد شفيق خلال الساعات المقبلة

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في الساعات الأخيرة تردد أسم الفريق السابق أحمد شفيق بين الأوساط بشكل كبير، حيث شغل الرأي العام في مصر وبعض الدول العربية وكثرت التصريحات منه وعليه من قبل العديد من المستويات المرموقة ووسائل الإعلام في مصر، وخاصة بعد أن قامت قناة رويترز بالكشف عن قرار الفريق بترشحه للرئاسة المصرية في عام 2018 وسط الانتخابات القادمة للبلاد، بعد أن كان أخر تواجد له في مصر عام 2012 وخرج منها من أجل أداء العمرة في المملكة السعودية ثم ذهب بعد ذلك للأمارات ولم يعود لبلاده حتي الآن.

من جهة أخرى ورد أنه قد أعلنت قناة الجزيرة ايضًا في بيان رسمي لها أنه قد كشف الفريق شفيق فى تصريحاته أن دولة الإمارات قد قامت بمنعه من العودة إلى جمهورية مصر العربية، ووطنه الأم، وكان لهذا الخبر صدى واسع بين الأوساط السياسية في مصر والأعلام والتصريحات الصادرة من قبل دولة الإمارات، حيث ورد أنه قد لاقي هذا التصريح هجوم كبير من قبل الإعلام المصري بالإضافة إلى وزير خارجية الإمارات ضد الفريق شفيق، لـ تتوالي التصريحات والردود الخارجة في هذا الصدد بشكل سريع ومتلاحق.

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من جهة أخرى، قد صدر على موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر، تغريدة جديدة من قبل رجل الأعمال المصري السيد أشرف السعد ، حول هذا الصدد حيث نشر السعد والذي يتواجد حاليا في لندن، والذي يعد أحد أكبر داعمي النظام الحالي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه بالنسبة إلى الفريق شفيق فسوف يشهد في الفترة القادمة أوقات عصيبة داخل مصر.

حيث جاء في تصريحات أشرف السعد أنه سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة تحريك كافة قضايا الفريق في مصر التي ما زالت حتي الآن داخل القضاء مفتوحة، كما أكد على أنه سوف يتم تحريك القضايا المُثارة ضده ايضًا والتي كانت قد رفعت ضده أثناء عهد الإخوان المسلمين، وأنه بالنسبة إلى النائب العام سوف يعمل على المطالب بإحضار الفريق إلى مصر من قبل دولة الإمارات حتي يتم تسليمه للبلاد ومحاكمته.

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