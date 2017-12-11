اليوم مطار القاهرة يستعد لاستقبال الرئيس الروسي بوتين

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يستعد مطار القاهرة اليوم لاستقبال الرئيس الروسي بوتين وذلك لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بجمهورية مصر وروسيا، وأيضاً التحدث في الكثير من المشاكل المتعددة التي تواجه العديد من البلاد العربية والعالم بأكمله وعلى رأسها قضية فلسطين، وقرار ترامب الأخير الذي يتعلق بنقل سفارتها إلى القدس وإعلان أن القدس عاصمة إسرائيل.

جديراً بالذكر أيضاً أن سلطات مطار القاهرة قامت بتزيينها وتغيير الأعلام الذي توجد بأرض المهبط، وأيضاً على جميع المباني والاستراحات المتواجدة بجانب استراحة رئاسة الجمهورية، ويتم فتحها لكبار الزوار القادمين من بعض البلاد الأخرى.

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ويتم استقبال اليوم الرئيس الروسي ويوجد برفقته وفد رفيع المستوى يضم عدداً كبيراً من خبراء الأمن والبروتوكول من داخل قصر الكرملين، ويأتون مع بوتين على الطائرة الخاصة به ويهبط على أرض مطار القاهرة ومعه العديد من الطائرات الذي تأتي معه من روسيا لمصر.

يذكر أيضاً أن خط سير موكب الرئيس الروسي والرئيس السيسي لتقديم العديد من الخدمات المطلوبة، وذلك يكون من خلال تأمين الموكب وهذا يكون بداية من وقت وصول بوتين وحتى مغادرته، وسوف يلتقي الوفد الروسي مع عدداً كبير من الشخصيات العامة والسياسية وكبار المسئولين داخل المطار لمناقشة الأمور والقضايا الهامة بينهم.

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كما أن مطار القاهرة أيضاً شهد خلال الساعات الفائتة حركة كبيرة بين جمهورية مصر العربية وروسيا، وذلك أنه تم أستقبال 4 وفود روسية وتم تبادل الزيارات العديدة ومنها زيارات بروتوكولية وأمنية وإعلامية وفنية وهذا للمشاركة في الفعاليات الخاصة بزيارة الرئيس بوتين.

وهذا يكون بجانب وصول 3 طائرات تحمل الكثير من المسئولين داخل روسيا، وجميع التجهيزات والمعدات الهامة والخاصة بهذه الزيارة ويتوقع العديد من الخبراء أن الرئيس الروسي سوف يعلن استئناف السياحية بين مصر وروسيا خلال هذه الزيارة الهامة والهادفة.

وأيضاً تم توقف هذه الرحلات في أواخر عام 2015 ويأتي ذلك بعد سقوط الطائرة الروسية في وسط سيناء، ووجدت حالة من الاستنفار الأمني الذي انتشرت بجميع أجهزة المطار وتشديد الإجراءات الأمنية، خاصة على مبنى رقم 2 في مطار القاهرة ويتم تخصيص العديد من الرحلات الروسية في هذا المبنى.

وذلك للاستعداد لجميع التفتيشات الروسية ويكون هذا خلال ذلك الأسبوع، ولم تقم روسيا بالتعليق على الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين المبنى الخاص بالزيارة وهذا من خلال آخر تفتيش لها في شهر يوليو الماضي.