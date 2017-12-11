أخبار الطقس اليوم الاثنين 11/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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حسب ما قالته الهيئة العامة التابعة إلى الأرصاد الجوية أنه سوف تشهد مصر خلال اليوم في جميع المحافظات تغير جديد في حالة الطقس بشكل تدريجي واضح في درجات الحرارة حيث ترتفع درجة الحرارة وهذا سيؤدي إلى انتظام درجة الحرارة في الأيام المقبلة، ومن المتوقع وجود بعض الرياح الشمالية الشرقية وذلك في الفجر والصباح الباكر وآخر الليل مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة.

جاء في أخبار الطقس اليوم الاثنين أن البلاد سوف تشهد موجة تغيير مستمر في درجات الحرارة لجميع المناطق في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، وأعلن خبراء الطقس أن في مصر سوف يسود على أغلب المحافظات درجة حرارة تكون مائلة للدفء في النهار فتصبح في أعلى معدلاتها بالنسبة لهذه الفترة الزمنية كل عام ولكن في الليل والصباح الباكر تكون مائلة للبرودة في جميع الأنحاء، ولا يتوقع سقوط الأمطار نهائيا على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد يكون الجو غائما إلى حد كبير خلال فترة النهار ومن المتوقع وجود رياح الشرقية الجنوبية اتجاهها غير مستقر معتدلة ومتوسطة السرعة.

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وأيضا تقول هيئة الأرصاد الجوية فى التقرير الصادر عن أخبار الطقس اليوم ، أنه من المتوقعة أن لا يحدث أي تغيير كبير في درجات الحرارة بالنسبة لبداية الأسبوع حيث يكون الطقس خالي من الغيوم، لطيف في أثناء فترة النهار، ويكون بارد بصورة نسبية في أثناء فترة الليل، ومن المتوقع أيضا وجود رياح الشرقية الجنوبية اتجاهها غير مستقر معتدلة ومتوسطة السرعة.

وفيما يخص درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة طبقا لتصريحات خبراء الأرصاد الجوية في معظم محافظات مصر فهي:

القاهرة 12 22، الإسكندرية 14 22،وسط الدلتا 11 21، مطروح 12 21، بلطيم 13 21، سيوة 10 21، السلوم 10 19، دمياط 15 21، بورسعيد 15 22، رفح 06 22، أسوان 12 30 أبوسمبل 16 29 العريش 05 22، السويس 10 23، الإسماعيلية 09 23، بنى سويف 9، 23، نخل 30 18، سوهاج 09 26 قنا 10 28، رأس سدر 10 23، 19 27 أبو رماد 19 27، طابا 11 23، نويبع 16 24، الطور 12 23 شرم الشيخ 16 25، الوادى الجديد 14 26 ، كاترين 05 22، مرسى علم 17 24، الفيوم 10 23، الغردقة 14 25، أسيوط 07 24، المنيا 9 0 23، الأقصر 10 29، شلاتين، رأس حدربة 18 26، حلايب 20 25.