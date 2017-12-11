الحكومة تكشف عن السبب وراء خروج 5 طرق رئيسية من الخدمة

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بعد إعلان الحكومة المصرية وهيئة النقل والكباري عن اكتمال مشروعات عملاقة للطرق قامت بتنفيذها في مصر على غرار التطويرات والإنشاءات التي تقوم بها الحكومة مؤخراً ومنها طريق الدائري الإقليمي وطريق شبرا / بنها وطريق القاهرة / السويس، صرح عدد من الخبراء بأن هناك عدد من الطرق بحاجة شديدة للتطوير وأن تنظر إليها الحكومة فهي لم تشهد أية تطورات منذ أكثر من 15 سنة، فبعد كل هذا التطور الكبير في شبكة النقل والمواصلات وإنشاء الطرق والكباري الجديدة بتكلفة عالية مازالت هناك بعض الطرق التي تشكل خطراً كبيراً على المواطنين.

حيث أصبحت الآن 5 طرق رئيسية تابعة إلى النقل والمواصلات خارج الخدمة لسوء حالتها وإهمال عمليات التطوير بها، ومن هذه الطرق هي “طريق شبين الكوم التابع إلى القناطر الخيرية، طريق القناطر الخيرية التابع إلى شبرا الخيمة، طريق بنها فى منيا القمح التابع إلى الزقازيق، طريق طنطا التابع إلى شبين الكوم، طريق طنطا التابع إلى الإسكندرية”.

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وأكد خبراء الطرق والنقل والمواصلات أن هذه الطرق التابعة إلى هيئة النقل والكباري تشكل خطراً على حياة المواطنين بسبب ارتفاع حركة النقل عليه وزيادة أعداد السيارات موضحين بأن هذه الطرق لم تشهد تطوراً منذ ما يزيد عن 15 عاماً الأمر الذي يجعلها غير مناسبة لمرور السيارات، ويترتب على ذلك ارتفاع نسبة حوادث الطرق ولهذا نجد مصر تتصدر قوائم دول العالم في نسبة الحوادث المرتفعة، بسبب سوء حالة الطرق على الرغم من كونها طرق حيوية و مزدحمة بالسيارات طوال الوقت، فكثيراً ما نسمع وصف طريق الموت الذي قد يطلقه المواطنون في بعض الأحيان على طرق تكثر عليها الحوادث وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة لا تحرك ساكناً بشأن هذا الخطر على حياة المواطنين.

هذا وقد أوضح أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس السيد الدكتور حسن مهدي أن اكتمال الصورة للشبكة القومية للطرق والتابعة إلى هيئة النقل والكباري لكي يتطلب تطويرها يجب تطوير شبكة النقل القديمة والطرق التي تحتاج إلى ترميم وتطوير وذلك بالتزامن مع إنشاء الطرق والكباري الجديدة وبذلك يكون إنجازاً حقيقياً للحكومة المصرية في بناء منظومة للطرق والكباري تساهم في بناء الدولة المصرية ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارتي النقل والإسكان وكذلك التنمية المحلية.