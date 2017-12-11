بالفيديو: إعلامي يؤكد أن سفينة نوح توجد فى التجمع الخامس بالقاهرة

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فَجر الإعلامي الشهير “أيمن جبر” مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود سفينة نوح “عليه السلام” بالتجمع الخامس، وكشف هذا خلال برنامجه “ليدبروا آياته” الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية، فهل هذا من أجل الحصول على مشاهدة أكثر للبرنامج أم أنها حقيقة؟، حيث كثرت التساؤلات في حين أضاف جبر فى تصريحاته أن هذه مفاجأة لا مثيل لها لهيئة الأثار والأزهر الشريف، وهو الأمر الذي أدى بيه أن يقسم بأن السفينة في التجمع الخامس، وأكد أنه فى حالة لم تجد هيئة الآثار السفينة سأقوم بوقف برنامجي.

جدير بالذكر أن بعد ما نجى الله تعالى سيدنا نوح ومن آمن معه استقرت السفينة على جبل يسمى “ارارات” يقال أنه يوجد في الشمال الشرقي من الأناضول، أما ما ورد في القرآن بخصوص سفينة سيدنا نوح قال تعالى” وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ” وهذا هو ما ورد في القرآن الكريم، حيث تؤكد الايات على أن السفينة استقرت على جبل الجودي، ويقال أن الجبل الذي تم ذکره سابقاً هو جبل أرارات الذى يقع في تركيا.

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السؤال هنا من أين جاء الإعلامي بهذا الخبر بأن سفينة نوح بالتجمع الخامس كما يدعى هو، هذا الأمر الذي نعيش فيه الآن، ولكن يجب على كل شخص عندما يقوم بالكشف عن تصريحات وخاصة لو كانت هامة وتهم فئة كبيرة من الناس يجب أن يتحقق من الخبر أو من ما يقوله، فهذه الأمور الدينية الأثرية يجب أن التحقق منها، ولكن الحقيقة أنه حتى الآن، لم يتم العثور علي سفينة نوح.

فالكثير من الهيئات يسعون إلى الكشف عن مكان سفينة نوح والتي رست على جبل الجودي كما ذكر بالقرآن الكريم وأنه سوف يصبح شئياً عظيماً عند اكتشافها ومعرفة موقعها بالتحديد و الاسرار التي تخفيها.